Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО)

03:00. 8 февраля 2019 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна

ЦРУ рассекретило материалы наблюдений за советской военной техникой, которая демонстрировалась на парадах в СССР в 60–70-е годы. Среди архивных донесений встречаются раритетные снимки ракет, так как многие образцы оружия, проехавшие по Красной площади, не пошли в серию или были частью изощренной дезинформации.

«Фотосъемка с высоким разрешением с пролетающих самолетов, космических спутников и даже с ручных камер давала возможность Западу получать точные параметры и собирать важные подробности о всевозможных агрегатах», — написал в статье на сайте National Security Archive сотрудник Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики Джеймс Дэвид.

Однако после того как в 1960 году советские зенитчики сбили самолет-шпион Гари Пауэрса, все полеты американской авиации над Советским Союзом прекратились. Всего, кстати, U-2 совершили 24 успешных вылета.

Разведывательным органам США «как воздух» нужны были детальные снимки советской техники. Получить их без особого риска позволяли парады на 1 и 9 мая, а также 7 ноября. Поэтому фотосъемка велась несколькими способами.

В «открытую» — на параде работали военные атташе и сотрудники посольства, а члены резидентуры посольства проводили «негласное фотографирование», то есть с различных ракурсов и скрытыми камерами. Не брезговали сотрудники ЦРУ покупкой фотографий у американских, французских и других туристов.

Все полученные данные, как отмечает Джеймс Дэвид, тщательно изучались различными экспертами и аналитическими отделами. К примеру, парад 7 ноября 1957 года позволил американцам впервые увидеть пять новых советских ракет.

«В том числе ракету SA-1B „земля-воздух“ (С-25 „Беркут“ — прим. РВ), баллистическую ракету малой дальности с расчетной дальностью действия 15 морских миль, баллистическую ракету SS-1 с расчетной дальностью действия 75-100 морских миль, баллистическую ракету малой дальности с расчетной дальностью действия 35 миль и баллистическую ракету SS-3 с расчетной дальностью действия 350 миль», — говорится в донесении ЦРУ.

Однако не всегда фотографии удовлетворяли военных экспертов. В донесении начальника Научно-технического отдела ЦРУ в 1963 году говорится, что «фотография крупным планом, сделанная во время первомайского парада, была лучше, чем предыдущая парадная фотография, и была очень полезна. Тем не менее, аналитики нуждались в дополнительных снимках нескольких видов оружия, включая противотанковую ракету SWATTER („Фаланга“ — прим. РВ) и бронетранспортер BRDM, который их перевозил».

Джеймс Дэвид также считает, что советские военные на парадах часто демонтировали муляжи ракет, которые он называет «Галоши». Дезинформация приводила к тому, что военным США тратили много времени и усилий на проверку информации.

Читайте также: Битва при Евфрате: российский доброволец рассказал о страшном бое с армией США и ИГИЛ (ВИДЕО)

ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна
ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО) | Русская весна

Источник: http://rusvesna.su/news/1549542489

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сценарий катастрофы рейса MH-17 писало ЦРУ. Версия независимого расследования
... самолета, принадлежащего организации под патронажем ЦРУ в Майами. В назначенное время... предъявил западным журналистам живого Пауэрса, шпионское оборудование. Большой конфуз был для.... В июне СК РФ решил рассекретить его: гражданин Украины Агапов Евгений...
Шпиономания – наследственная болезнь британских премьеров
...согласно закону о давности рассекретили часть документов по операции ...материалы так называемой операции ЦРУ под кодовым называнием «Белуга...Целью всей совместной операции ЦРУ и МИ-6 было...о всех наиболее значительных шпионских операциях противника. Джон ...
Полный список всех военных преступлений США
...До сего дня США отказывается рассекретить тысячи отчетов, которые могли бы... спецопераций с использованием военно-шпионского потенциала Пентагона и Лэнгли ...Удар по бывшим тренировочным лагерям ЦРУ, используемым исламскими фундаменталистскими группировками. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>