ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов (ФОТО)

ЦРУ рассекретило материалы наблюдений за советской военной техникой, которая демонстрировалась на парадах в СССР в 60–70-е годы. Среди архивных донесений встречаются раритетные снимки ракет, так как многие образцы оружия, проехавшие по Красной площади, не пошли в серию или были частью изощренной дезинформации.

«Фотосъемка с высоким разрешением с пролетающих самолетов, космических спутников и даже с ручных камер давала возможность Западу получать точные параметры и собирать важные подробности о всевозможных агрегатах», — написал в статье на сайте National Security Archive сотрудник Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики Джеймс Дэвид.

Однако после того как в 1960 году советские зенитчики сбили самолет-шпион Гари Пауэрса, все полеты американской авиации над Советским Союзом прекратились. Всего, кстати, U-2 совершили 24 успешных вылета.

Разведывательным органам США «как воздух» нужны были детальные снимки советской техники. Получить их без особого риска позволяли парады на 1 и 9 мая, а также 7 ноября. Поэтому фотосъемка велась несколькими способами.

В «открытую» — на параде работали военные атташе и сотрудники посольства, а члены резидентуры посольства проводили «негласное фотографирование», то есть с различных ракурсов и скрытыми камерами. Не брезговали сотрудники ЦРУ покупкой фотографий у американских, французских и других туристов.

Все полученные данные, как отмечает Джеймс Дэвид, тщательно изучались различными экспертами и аналитическими отделами. К примеру, парад 7 ноября 1957 года позволил американцам впервые увидеть пять новых советских ракет.

«В том числе ракету SA-1B „земля-воздух“ (С-25 „Беркут“ — прим. РВ), баллистическую ракету малой дальности с расчетной дальностью действия 15 морских миль, баллистическую ракету SS-1 с расчетной дальностью действия 75-100 морских миль, баллистическую ракету малой дальности с расчетной дальностью действия 35 миль и баллистическую ракету SS-3 с расчетной дальностью действия 350 миль», — говорится в донесении ЦРУ.

Однако не всегда фотографии удовлетворяли военных экспертов. В донесении начальника Научно-технического отдела ЦРУ в 1963 году говорится, что «фотография крупным планом, сделанная во время первомайского парада, была лучше, чем предыдущая парадная фотография, и была очень полезна. Тем не менее, аналитики нуждались в дополнительных снимках нескольких видов оружия, включая противотанковую ракету SWATTER („Фаланга“ — прим. РВ) и бронетранспортер BRDM, который их перевозил».

Джеймс Дэвид также считает, что советские военные на парадах часто демонтировали муляжи ракет, которые он называет «Галоши». Дезинформация приводила к тому, что военным США тратили много времени и усилий на проверку информации.

Читайте также: Битва при Евфрате: российский доброволец рассказал о страшном бое с армией США и ИГИЛ (ВИДЕО)