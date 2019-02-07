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Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 19

08:22. 7 февраля 2019 Просмотров - 88 5 коммент. Опубликовал:

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.

Читает Гриф.

От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg
Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE
Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M
Глава 9 – https://youtu.be/k6ejoCd2V-c
Глава 10 – https://youtu.be/Y-CsHS4uguA
Глава 11 – https://youtu.be/RSTUnirXEWo
Глава 12 – https://youtu.be/vOOdVYywskY
Глава 13 – https://youtu.be/NFRfDW6BM-I
Глава 14 – https://youtu.be/1Hyf4gUh07s
Глава 15 – https://youtu.be/F1WzIPmTyJ4
Глава 16 – https://youtu.be/i-zEUaf2iTk
Глава 17 – https://youtu.be/leCBV5YsqAU
Глава 18 – https://youtu.be/rEPL1_1xueU

“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”

Хиневич А. Ю.

Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cN0rjh5Kxbo

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5 коммент.»

  • 2081 948
    Василий 7 февраля 2019 в 8:53 Ссылка Пометить
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    Хиневич косит под белоруса и называет себя хранителем тайных знаний наших предков, но сам является евреем. Его родственники живут в Израиле. Хиневич не только обманывает о своей национальности, но и ведет провокационную деятельность.

    Владимир Хиневич (сын ) – ссылка на профиль его жены Александры https://vk.com/id7037312?z=albums7037312
    Евгений Хиневич (брат) https://vk.com/evgeniy64 (обратите внимание на фото с деревянным мечом инглингов)
    Александр Хиневич (племянник, служил в израильской армии и возможно остреливал гоев в палестинских кварталах) https://vk.com/id10053404
    Люба Хиневич (племянница) https://vk.com/id423448805
    Полазьте по фоткам и друзьям – много интересного найдете.

    Старые ссылочки https://antiingl.livejournal.com/548.html
    https://antiingl.livejournal.com/968.html

    Так же о жидовских родственниках Хиневича говорил Константин Петров (25:45)
    https://www.youtube.com/watch?v=RQ9sE5nI-QI

    В конце этой главы детальный разбор всего учения лжеродноверов https://www.proza.ru/2018/05/26/1656

    Вот она какая, дГевняя веГа наших пГедков. Не можешь противодействовать, возглавь и уведи от истины.

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    • 3883 1873
      XAPOH Василий 7 февраля 2019 в 9:38 Ссылка Пометить
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      Wася, вера это знание, чем больше человек знает, тем крепче его вера. Древние знания заложены в каждого чистого человека от рождения. А.Ю. Хиневич один из немногих, кому позволено, Светлыми Нашими Богами, наставлять людей на путь познания или, если хотите, на путь Веры!
      Не надо убеждать людей в том, в чем люди должны самостоятельно разобраться. Если для вас А.Ю. Хиневич жид, то для меня он наставник. Заметьте! Не учитель а именно наставник.

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      • 2083 946
        Василий XAPOH 7 февраля 2019 в 10:12 Ссылка Пометить
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        Харон, так ловко писать комментарии через иностранные прокси-сервисы (типа ты путешественник) может только профессиональный комментатор-тролль. Когда будет зачистка пятой колонны, и тебе достанется. Только не пулей в лоб, наказание будет по жестче- придется идти на стройку или на завод, чтобы заработать деньги на жизнь.

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    • 17654 15330
      Вячеслав Василий 7 февраля 2019 в 10:31 Ссылка Пометить
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      Велики умы обсуждают идеи
      Средние – события
      Мелкие – личности

      ИЗ МЕТОДИЧКИ кремлёвского тролля:
      1. Не можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя
      2. Свою атаку направляй на личность человека. Уничтожая личность, вы уничтожаете любую идею, которую она несёт.
      3. Обвиняйте оппонента в психических заболеваниях и… сексуальных отклонениях. Во всём, что противоречит идеологии малограмотных людей.
      4. Пишите больше и кричите громче. Тактика «базара» позволяет получить преимущество над оппонентом среди малограмотных людей.
      5. Используйте снисходительный тон, высокомерие. Изначально ставьте себя выше оппонента.
      6. Манипулируйте фактами. Создавайте ложь, которая подобна правде, и применяйте её в споре с оппонентом.
      7. Избегайте ответы на прямые вопросы. Цепляйтесь к определённым словам, манипулирование которыми наносит вред оппоненту.
      8. Используйте тактику «доведения до абсурда». Чем чудовищнее ложь, тем проще в неё верят малограмотные люди.
      9. Чаще используйте обороты «так все говорят», «все знают», «а для кого это секрет?». В среде малограмотных людей аргумент «все знают, а я проверю» часто является решающим.
      10. Узнавайте под разными предлогами источник получения информации – сайты, статьи, и пр. Если не удаётся узнать источник, обличайте собеседника в некомпетенции.
      11. Оскорбляйте оппонента, умышленно коверкая его имя, национальную и политическую принадлежность, профессию…

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