Давеча приобщился к опусу "Хантер-Киллер", которому в прошлом году Минкульт задробил прокатное удостоверение, а потом все же дал добро на выход.В итоге, оказалось, что много шума из ничего.Фильм представляет из себя очень дешевую поделку в жанре "политический техно-триллер" в духе незабвенного Тома Клэнси в худшем смысле этого слова.В свое время в США снимали массу аналогичных опусов про СССР, где основной мыслью произведения было донести что в ужасной стране с ужасной властью и ужасной гэбней есть нормальные люди, которые когда придет время, примкнут к американцам и помогут.Так и тут – ужасная тоталитарная Россия напала на Украину и вторглась в Сирию (!), где мешает американским планам. Но демократы не хотят войны и стоят за мир и демократию.Единственная проблема это тупые генералы, которые хотят войны, но даже эту линии не развили хотя бы до "международного заговора", ограничившись "критикой" тупых генералов в Пентагоне.Коварный русский министр обороны Дуров устраивает переворот на базе в Полярном (даже не договорившись с другими генералами – фактически, он захватил у себя же военно-морскую базу, на которой весь фильм и просидел), захватывая президента России и попутно организовав потопление российской и американской подводных лодок, дабы вызвать ядерную войну, которая должна прикрыть переворот. В этом ему помогает "Зондер-комманда русского спецназа" во главе с морским пехотинцем похожим на уголовника "Баркаса". Оценили масштаб завязки?!Злой русский SPETZNAZ.Дальше больше. Американская подводная лодка сначала отправляется в Баренцево море, где топит еще одну российскую подлодку, а потом спасает с другой подлодки капитана, который соглашается помочь выполнить ответственное задание Пентагона (потому что руководство его предало), проникнуть в Кольский залив и выкрасть президента России с помощью команды американского спецназа, которая десантируется в воздушном пространстве РФ с военно-транспортного самолета, который разумеется никто не видит. База в Полярном охраняется хуже, чем аэродром Бельбек полковником Мамчуром, а американская лодка проникает прямо на российскую базу, где ее никто не обнаруживает, потому что спасенный русский капитан показал тайный проход, который не охранялся. К самому президенту американцев проведет личный охранник президента России, которого путчисты как бы расстреляли, но не совсем. У него задача – героически погибнуть прикрывая президента и американцев.И тут я такой как будто из последних сил…Президента спасают, американцы героически гибнут за демократию в России, после чего президент России бежит на на американской подводной лодке спасаясь от эсминца "Евченко". Капитан американской подлодки хочет потопить "Евченко", но русский капитан тревожно смотрит на него и американский капитан понимает, что стрелять нельзя, ведь на "Евченко" не знают (кроме предателя капитана, угрожающего пистолетом всех расстрелять), что идет переворот. В итоге лодка решает всплыть прямо по курсу у "Евченко", а его команда отказывается выполнять преступные приказы путчистов, на что и был расчет.Мятежный министр обороны выкатывает "Балы", но американскую лодку спасает экипаж "Евченко", расстреливая запущенные ракеты, после чего уничтожает главный штаб в Полярном вместе с министром обороны и всеми, кто там мог находится.Все благодарят американцев за спасение демократии в России.Главные герои готовы к новым боям за свободу, ведь еще столько стран в этом нуждаются.Президент США разумеется женщина. Хиллари проиграла, но надежда живет…Как итог, зритель должен понять, что именно американцы больше всего озабочены демократией в России и что дело каждого гражданина России им помогать в этом на своем участке работы.Само собой, сравнивать профессионализм военных не приходится – косые русские солдаты не могут сравниться с элитным американским спецназом.Фильм получился весьма унылым (несмотря на обилие экшена), с огромным кол-вом глупостей и клюквы, начиная с демонстрации могущества Северного флота путем иллюстрации оного могущества кадрами американской АУГ и заканчивая комичным эпизодом, где с десяток спецназовцев с автоматами и пулеметами не могут с 10-15 метров попасть на открытой местности по трем беглецам, после чего их почти всех убивает один снайпер, который с простреленной ногой убежал в лес с базы, а его никто не заметил.В общем, накал сценарного бреда где-то на уровне "5 дней в августе".Картинка также особо не порадовала – в экшн-сценах она были слишком компьютерной.В общем, агитка в худшем смысле этого слова. Если бы не скандал с задержкой выхода в прокат, он бы совсем прошел незамеченным ввиду низкого качества изделия, которое находится где-то на уровне "Крым в 3D" и "5 дней в августе".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4759876.html