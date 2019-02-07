Возможности МСУ на современном этапе
Возможности МСУ на современном этапе.
Ведущие: Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов.
Что может сделать Местное СамоУправление?
Какие функции ему доступны?
Что мы знаем о своих возможностях и как нам их применять в жизни?
Достигнутый опыт и перспективы развития. МСУ – органичная форма взаимодействия для русских людей и НаРода.
Материалы по теме МСУ:
Файлообменник по МСУ – https://1drv.ms/f/s!AlWLJP_rgcyTixnn4…
Обучающее видео по МСУ -https://www.youtube.com/channel/UCcAu…
Плейлист по МСУ – https://www.youtube.com/playlist?list…
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