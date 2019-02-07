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Возможности МСУ на современном этапе

20:06. 7 февраля 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Возможности МСУ на современном этапе.

Ведущие: Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов.

Что может сделать Местное СамоУправление?
Какие функции ему доступны?
Что мы знаем о своих возможностях и как нам их применять в жизни?

Достигнутый опыт и перспективы развития. МСУ – органичная форма взаимодействия для русских людей и НаРода.

Материалы по теме МСУ:

Файлообменник по МСУ – https://1drv.ms/f/s!AlWLJP_rgcyTixnn4…

Обучающее видео по МСУ -https://www.youtube.com/channel/UCcAu…

Плейлист по МСУ – https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ITwT05I91Eo

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