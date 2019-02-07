Возможности МСУ на современном этапе.



Ведущие: Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов.



Что может сделать Местное СамоУправление?

Какие функции ему доступны?

Что мы знаем о своих возможностях и как нам их применять в жизни?



Достигнутый опыт и перспективы развития. МСУ – органичная форма взаимодействия для русских людей и НаРода.



Материалы по теме МСУ:



Файлообменник по МСУ – https://1drv.ms/f/s!AlWLJP_rgcyTixnn4…



Обучающее видео по МСУ -https://www.youtube.com/channel/UCcAu…



Плейлист по МСУ – https://www.youtube.com/playlist?list…



Быть ДОБРУ!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ITwT05I91Eo