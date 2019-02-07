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В.В. Путин участвует в бизнес-форуме «Деловая Россия»

08:22. 7 февраля 2019 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал:
Тут давеча некто по фамилии Платошкин изрёк сакраментальную фразу:

„Он (Путин) вообще не подозревает, что в стране происходит.”

Не знаю, как насчёт „вообще”, но обмен мнениями, информирование о серьёзных проблемах на встрече президента с предпринимателями явно был высокого качества.

Прекрасная возможность сделать своеобразный срез ситуации по развитию промышленности в стране: от восстановления станкостроения через факт засилья иностранцев в российском производстве и до кражи с островка в Белом море 44 тысяч пустых бочек. Уже не говоря о том, что услышанное позволяет лучше понять, каковы конкретные практические успехи России по освобождению от диктата Запада.

Кстати, когда показывали Э. Набиуллину, то возник образ крысы, загнанной в угол. Или показалось?



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4313932.html

Метки: бизнес, закон, президент, Путин, развитие, Россия, технологии, финансовый
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