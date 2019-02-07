В.В. Путин участвует в бизнес-форуме «Деловая Россия»
08:22. 7 февраля 2019 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Тут давеча некто по фамилии Платошкин изрёк сакраментальную фразу:
Не знаю, как насчёт „вообще”, но обмен мнениями, информирование о серьёзных проблемах на встрече президента с предпринимателями явно был высокого качества.
Прекрасная возможность сделать своеобразный срез ситуации по развитию промышленности в стране: от восстановления станкостроения через факт засилья иностранцев в российском производстве и до кражи с островка в Белом море 44 тысяч пустых бочек. Уже не говоря о том, что услышанное позволяет лучше понять, каковы конкретные практические успехи России по освобождению от диктата Запада.
Кстати, когда показывали Э. Набиуллину, то возник образ крысы, загнанной в угол. Или показалось?
„Он (Путин) вообще не подозревает, что в стране происходит.”
Не знаю, как насчёт „вообще”, но обмен мнениями, информирование о серьёзных проблемах на встрече президента с предпринимателями явно был высокого качества.
Прекрасная возможность сделать своеобразный срез ситуации по развитию промышленности в стране: от восстановления станкостроения через факт засилья иностранцев в российском производстве и до кражи с островка в Белом море 44 тысяч пустых бочек. Уже не говоря о том, что услышанное позволяет лучше понять, каковы конкретные практические успехи России по освобождению от диктата Запада.
Кстати, когда показывали Э. Набиуллину, то возник образ крысы, загнанной в угол. Или показалось?
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ВВП вообще молодец!
Всё говорят правильно!
Заводы открывает!
Но вопрос, почему народ беднее становится ?
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А вон ту пипку, на которую надо кликать, спецом приспособили? Всё для людей делается – особенно – налоги… Теперь за картошку, что на участках сажать будут, надо будет налог платить… И немаленький…
https://zen.yandex.ru/media/id/5bf304871eaea900b20b3765/otec-narodov-oblojil-daniu-dachnikov-nalog-na-kartoshku-utverjden-5c3fa179bf238900a9aaa665?fbclid=IwAR3C_1N5cm7PEikHCGYyxvixAePu7m05NPTzvLh9ZNJikxch8aX9uO9Q1v4
Нет, чтобы с олигархов брать повышенные налоги, так они уже не знают, как народ налогами удушить…