В.В. Путин участвует в бизнес-форуме «Деловая Россия»



„Он (Путин) вообще не подозревает, что в стране происходит.”

Тут давеча некто по фамилии Платошкин изрёк сакраментальную фразу:Не знаю, как насчёт „вообще”, но обмен мнениями, информирование о серьёзных проблемах на встрече президента с предпринимателями явно был высокого качества.Прекрасная возможность сделать своеобразный срез ситуации по развитию промышленности в стране: от восстановлениячерез факт засилья иностранцев в российском производстве и до кражи с островка44 тысяч пустых бочек. Уже не говоря о том, что услышанное позволяет лучше понять, каковы конкретные практические успехи России по освобождению от диктата Запада.Кстати, когда показывали Э. Набиуллину, то возник образ крысы, загнанной в угол. Или показалось?