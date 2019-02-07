Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от отбывания дальнейшего наказания по статье о возбуждении ненависти и вражды.

Это решение суда связано с декриминализацией указанного состава преступления.

«Поскольку часть 1 ст. 282 (“Экстремизм”) перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок за попытку организовать мятеж уже истёк», — сообщила РИА Новости адвокат Квачкова Оксана Михалкина.

Теперь у прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. Если этого не произойдёт, 19 февраля Квачков выйдет на свободу.

Справка РВ

Напомним, что дело экс-полковника ГРУ прогремело на всю страну в 2005 году, когда Квачкову предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса.

Спустя 3 года следствия его и других подсудимых полностью оправдали, однако уже на следующий день арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

Ещё одно уголовное дело было возбуждено после размещения экс-полковником в марте 2015 года видеообращения. Следователи обнаружили в этом ролике признаки экстремизма. Новый приговор добавил к сроку Квачкова 1,5 года колонии, которые сегодня отменил суд.

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