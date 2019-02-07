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Реальная угроза или «веганское безумие»? — экологи рассказали, почему человечество должно отказаться от мяса

05:00. 7 февраля 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:
Реальная угроза или «веганское безумие»? — экологи рассказали, почему человечество должно отказаться от мяса | Русская весна

Примерно 150 видов крупных животных могут исчезнуть с лица Земли в самые ближайшие годы из-за хищнической охоты, рыбной ловли и превращения ареалов их обитания в пастбища для скота. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале Conservation Letters.

«Наши наблюдения показывают, что мы в буквальном смысле скоро съедим все остатки мегафауны Земли. Помимо охоты, их жизни угрожает еще и традиционная китайская медицина, а также деградация сред обитания. Если мы не остановимся, численность 70% ее видов резко сократится, а еще 60% могут полностью исчезнуть», — заявил Уильям Риппл (William Ripple) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов.

Наиболее значительным считается «великое» Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.

Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену — веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Это вымирание, как считают сегодня многие экоактивисты, во многом связано с двумя вещами — взрывообразным ростом численности населения в Африке и Южной Америке, и резким увеличением производства мяса и молока по всему миру. Риппл и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, сравнив частоту вымирания «промысловых» и остальных видов животных за последние три сотни лет.

Как правило, проще и выгоднее всего добывать мясо, шкуры и другие части тела крупных живых существ, что побудило экологов разделить всех обитателей Земли на две группы — мегафауну, чья масса тела превышала 100 килограмм для млекопитающих и рыб и 40 килограмм для птиц, амфибий и рептилий, и более мелких животных.

Этот анализ показал, что скорость вымирания мегафауны и остальных жителей планеты была крайне неравномерной — за последние три века исчезло 2% первой группы животных, и только 0,8% всех представителей жизни на Земле. Что интересно, больше половины из них вымерли в последние несколько десятилетий.

Сопоставив эти исторические данные с текущими трендами, Риппл и его команда пришли к выводу, что больше половины представителей мегафауны, около полутора сотен видов млекопитающих, рыб, птиц, амфибий и рептилий, исчезнут в ближайшие десятилетия, если охота на них и сокращение площади нетронутых уголков природы не прекратятся.

«Помимо охоты, многие сухопутные животные часто случайно попадают в капканы и ловушки, что также часто происходит с различными сетями, тралами и прочими снастями в море. Разрушение сред обитания добавляет свою лепту. Все эти факторы в сумме крайне негативно влияют на дальнейшую судьбу позвоночных животных», — заключает эколог.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1549471925

Метки: Новости
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Реальная угроза или «веганское безумие»? — экологи рассказали, почему человечество должно отказаться от мяса
Примерно 150 видов крупных животных могут исчезнуть с лица Земли в самые ближайшие годы из-за хищнической охоты, рыбной ловли и превращения ареалов их обитания в пастбища для скота. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале ...
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