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Генсек НАТО заявил о желании альянса сохранить ДРСМД

14:49. 7 февраля 2019 Просмотров - 42 2 коммент. Опубликовал:

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах альянса в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Столтенберг призвал Россию "воспользоваться возможностью" сохранить договор, которая останется у Москвы в течение шести месяцев после объявления США о выходе из ДРСМД. Генсек НАТО также отметил, что альянс со своей стороны хочет, чтобы соглашение осталось в силе.
"НАТО продолжит работу по сохранению договора и усилению контроля над вооружениями", - заявил он в интервью Westfälische Rundschau, добавив, что альянс рассмотрит все инициативы, связанные с ДРСМД, и продолжит диалог с Россией.
Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Второго февраля США приостановили выполнение своих обязательств, обвинив Москву в нарушении договора.
В ответ Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на действия Вашингтона. При этом российский лидер отметил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений.
 
Ну, что хочется пожелать Йенсу Столтебегу- флаг в руки и перо в задницу!

 

Источник: https://ria.ru/20190207/1550509918.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com

Метки: договор о ДРСМД
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2 коммент.»

  • 6641 1667
    krikunoleg 7 февраля 2019 в 14:54 Ссылка Пометить
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    Обделались натовцы, однако…;))
    Страшно стало после совещания президента с министрами.

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  • 11301 9663
    Ирбис 7 февраля 2019 в 15:14 Ссылка Пометить
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    Не натовцы, а еэсовцы! НАТО это слуги СШП, они вышли из договора, но Россия по мнению Столтенберга обязана соблюдать.

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