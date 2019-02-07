Генсек НАТО заявил о желании альянса сохранить ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В ответ Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на действия Вашингтона. При этом российский лидер отметил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений.

Ну, что хочется пожелать Йенсу Столтебегу- флаг в руки и перо в задницу!