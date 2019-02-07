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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол»

08:58. 7 февраля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:


1890-е. Николай II и сиамский князь. Царское село.jpg
1890-е. Николай II и сиамский князь. Царское село

1890-е. Проход императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в окружении чинов, родных и военных. Москва.jpg
1890-е. Проход императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в окружении чинов, родных и военных. Москва
1896. Встреча Николая II у собора Александра Невского в Париже.jpg
1896. Встреча Николая II у собора Александра Невского в Париже
1897. Император Николай II с императором Австро-Венгрии Францем-Иосифом I.jpg
1897. Император Николай II с императором Австро-Венгрии Францем-Иосифом I
1897. Николай II и Александра Федоровна в группе со штатскими на охоте.jpg
1897. Николай II и Александра Федоровна в группе со штатскими на охоте
1899. Закладка музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императора Николая II.jpg
1899. Закладка музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императора Николая II
1900. Великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Мария Николаевна с нянями во время прогулки у моря.jpg
1900. Великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Мария Николаевна с нянями во время прогулки у моря
1900-е. Император Николай II верхом принимает парад.jpg
1900-е. Император Николай II верхом принимает парад
1900-е. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна верхом.jpg
1900-е. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна верхом
1900-е. Император Николай II на коне, под навесом его семья и родственники.jpg
1900-е. Император Николай II на коне, под навесом его семья и родственники
1900-е. Император Николай II на фоне офицерского собрания Лейб-Гвардии Кирасирского полка. Красное село.jpg
1900-е. Император Николай II на фоне офицерского собрания Лейб-Гвардии Кирасирского полка. Красное село
1900-е. Посещение императором Николаем II выставки товаров крымского татарского производства в г. Ялте.jpg
1900-е. Посещение императором Николаем II выставки товаров крымского татарского производства в г. Ялте
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественное открытие Троицкого моста 16 мая.jpg
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественное открытие Троицкого моста 16 мая
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. У Сенатской площади.jpg
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. У Сенатской площади
1897. Николай II и Александра Федоровна в группе со штатскими на охоте.jpg
1897. Николай II и Александра Федоровна в группе со штатскими на охоте
1900-е. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна верхом.jpg
1900-е. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна верхом
1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных.jpg
1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных
1903. Пребывание Их Императорских Величеств в Москве 29 марта-16 апреля.jpg
1903. Пребывание Их Императорских Величеств в Москве 29 марта-16 апреля
1904. Николай II благословляет офицеров, отправляющихся на русско-японскую войну. Новгород.jpg
1904. Николай II благословляет офицеров, отправляющихся на русско-японскую войну. Новгород
1908. Встреча Николая II с президентом Франции Фальером Арманом на яхте «Штандарт». Ревель.jpg
1908. Встреча Николая II с президентом Франции Фальером Арманом на яхте «Штандарт». Ревель
1910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. Кронштадт. 19 июля.jpg
1910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. Кронштадт. 19 июля
1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве.jpg
1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественное открытие Троицкого моста 16 мая.jpg
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественное открытие Троицкого моста 16 мая
1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных.jpg
1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных
1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи.jpg
1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи
1915. Николай II; Пустовойтенко М.С., генерал-квартирмейстер штаба, генерал-майор; и Алексеев М.В., начальник штаба, генерал от инфантерии, рассматри…
1915. Николай II; Пустовойтенко М.С., генерал-квартирмейстер штаба, генерал-майор; и Алексеев М.В., начальник штаба, генерал от инфантерии рассматривают карту военных действий
1915. Члены Императорской семьи и медицинский персонал Солдатенковской больницы во время визита к раненым воинам.jpg
1915. Члены Императорской семьи и медицинский персонал Солдатенковской больницы во время визита к раненым воинам

Источник: https://humus.livejournal.com/6452901.html

Метки: история, крым, Москва, Россия, Санкт-Петербург, таврическая губерния, фото, ялта
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