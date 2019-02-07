Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол»

1890-е. Николай II и сиамский князь. Царское село1890-е. Проход императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в окружении чинов, родных и военных. Москва1896. Встреча Николая II у собора Александра Невского в Париже1897. Император Николай II с императором Австро-Венгрии Францем-Иосифом I1897. Николай II и Александра Федоровна в группе со штатскими на охоте1899. Закладка музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императора Николая II1900. Великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Мария Николаевна с нянями во время прогулки у моря1900-е. Император Николай II верхом принимает парад1900-е. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна верхом1900-е. Император Николай II на коне, под навесом его семья и родственники1900-е. Император Николай II на фоне офицерского собрания Лейб-Гвардии Кирасирского полка. Красное село1900-е. Посещение императором Николаем II выставки товаров крымского татарского производства в г. Ялте1903. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественное открытие Троицкого моста 16 мая1903. 200-летие Санкт-Петербурга. У Сенатской площади1897. Николай II и Александра Федоровна в группе со штатскими на охоте1900-е. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна верхом1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных1903. Пребывание Их Императорских Величеств в Москве 29 марта-16 апреля1904. Николай II благословляет офицеров, отправляющихся на русско-японскую войну. Новгород1908. Встреча Николая II с президентом Франции Фальером Арманом на яхте «Штандарт». Ревель1910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. Кронштадт. 19 июля1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве1903. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественное открытие Троицкого моста 16 мая1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи1915. Николай II; Пустовойтенко М.С., генерал-квартирмейстер штаба, генерал-майор; и Алексеев М.В., начальник штаба, генерал от инфантерии рассматривают карту военных действий1915. Члены Императорской семьи и медицинский персонал Солдатенковской больницы во время визита к раненым воинам

Источник: https://humus.livejournal.com/6452901.html