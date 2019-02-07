Е.Ю.Спицын на Радио России в программе “Радиоуниверситет. Хрущевская амнистия и ее последствия”

... и тактика правительства — одни программы закрывались, другие — открывались, менялись... нормативных актов Банка России устанавливаются Банком России самостоятельно». — Выделено... эта беспрецедентная активность была ради одного — национализации Венгерского ...
Весной 2014 года мир облетела новость о революционном перевороте в энергетике - осуществлении холодной термоядерной реакции и создании генератора, способного почти даром и практически бесконечно производить безопасную, экологически чистую энергию. А спустя...
600 крупнейших мировых инвестфондов объявили войну углеводородной энергетике. Немецкий фонд имени Генриха Белля, известный как «зеленый» интернационал, сообщил, что более 600 институтов развития из 76 стран, чьи активы суммарно превышают $ 5 трлн., ...
... санкции против России, осталось незамеченным уникальное положение России в мировой ...американской электроэнергии. Если отношениям с Россией настанет конец, отключатся кондиционеры. ...ещё быстрее движется навстречу России, а связь России и Китая укрепляется. ...