Незадолго до революционных событий в Армении одно из подразделений Хельсинской Федерации по правам человека опубликовало доклад о состоянии свободы в Армении. В нём говорилось о неспособности армян к демократичной смене власти, нечеловеческих условиях для журналистов и отсутствии свободы слова. После публикации доклада в Армении прошла вполне мирная бархатная революция.

Объективность проведенного анализа и подготовка доклада «Хельсинской Федерации по правам человека» не раз подвергались сомнениям, и небезосновательно. Все усилия прозападной аналитики направлены на продвижение проамериканских же ставленников и жалкие попытки дискредитировать власть Армении в неспособности к продвижению демократии. На этом фоне и рождаются доклады с цифрами, ничего под собой не имеющими. Работа исследователей стоит денег, а если нужен фальсификат, то немалых денег. Заявления и доклады «Хельсинской Федерации по правам человека» широко тиражируются иностранными СМИ, откуда, уже в статусе «достоверных источников», републикуются в армянских и других оппозиционных медиаресурсах республик Закавказья, не исключая и Россию.

Данная НПО плотно интегрирована в международную систему организаций, ведущих подрывную деятельность в отношении Российской Федерации и республик Закавказья. Более того, ведущие сотрудники организации прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

Анализ задач Хельсинской Федерации в рамках указанных грантов показывает, что их целью является сбор социологической информации для разработки методов и инструментов влияния на социальную и политическую ситуацию в республиках Закавказья, а также поиск социальной базы оппозиции для последующей работы с ней.

Незадолго до революционных событий в Армении одно из подразделений Хельсинской Федерации по правам человека опубликовало доклад о состоянии свободы в Армении. В нём говорилось о неспособности армян к демократичной смене власти, нечеловеческих условиях для журналистов и отсутствии свободы слова. После публикации доклада в Армении прошла вполне мирная бархатная революция.

Объективность проведенного анализа и подготовка доклада «Хельсинской Федерации по правам человека» не раз подвергались сомнениям, и небезосновательно. Все усилия прозападной аналитики направлены на продвижение проамериканских же ставленников и жалкие попытки дискредитировать власть Армении в неспособности к продвижению демократии. На этом фоне и рождаются доклады с цифрами, ничего под собой не имеющими. Работа исследователей стоит денег, а если нужен фальсификат, то немалых денег. Заявления и доклады «Хельсинской Федерации по правам человека» широко тиражируются иностранными СМИ, откуда, уже в статусе «достоверных источников», републикуются в армянских и других оппозиционных медиаресурсах республик Закавказья, не исключая и Россию.

Данная НПО плотно интегрирована в международную систему организаций, ведущих подрывную деятельность в отношении Российской Федерации и республик Закавказья. Более того, ведущие сотрудники организации прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

Анализ задач Хельсинской Федерации в рамках указанных грантов показывает, что их целью является сбор социологической информации для разработки методов и инструментов влияния на социальную и политическую ситуацию в республиках Закавказья, а также поиск социальной базы оппозиции для последующей работы с ней.