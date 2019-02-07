В ПАСЕ затеяли «странную игру»...

Российский политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ведет довольно странную игру с Россией....

Поводом для комментария эксперта стало заявление директора департамента МИД РФ по европейскому сотрудничеству Андрея Карелина, в котором он указал на условия, которые выставляемые ПАСЕ. Дипломат сообщил, что Россия никогда не выступала против широкого взаимодействия с Европой, в том числе с ее институтами. Поэтому РФ ожидает восстановления своих прав в рамках ПАСЕ, а также принятия условий российской стороны о поддержании справедливости внутри ассамблеи. После этого все выплаты, в том числе и членские взносы, будут возобновлены в полном объеме. Однако ПАСЕ стоит на своем, стремясь сначала получить от России возвращения невыплаченных средств в размере более 60 млн евро.

По словам Мартынова, ПАСЕ прибегает к довольно странной игре с Россией, которую можно описать легендарной фразой из советского кинофильма «Двенадцать стульев». Руководство европейкой организации действует по схеме «утром деньги, вечером – стулья». В данном вопросе необходимо учитывать, что на протяжении последних пяти лет российская делегация оказывается ограниченной в правах, поэтому данная схема ПАСЕ не сработает. Россия долгие годы выплачивала самые большие членские взносы, на что ассамблея решила ответить таким отношением к РФ. Это неприемлемо.

Чаша терпения России переполнена. Она и так дала довольно много времени для исправления существующего положения дел в рамках взаимоотношений внутри ПАСЕ, считает Мартынов. Необходимо добиться того, чтобы ущемления прав отдельных делегаций в ПАСЕ больше не было, однако такой подход не устраивает некоторых европейских чиновников, которые стремятся вести смешной торг с Россией....

Источник: https://politexpert.net/140759-chasha-terpeniya-rossii-perepolnena-v-pase-zateyali-strannuyu-igru?utm_referrer=httpszen.yandex.com