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Беспощадная агитация в Саках

13:25. 7 февраля 2019 Просмотров - 334 5 коммент. Опубликовал:


Украинская агитация на рекламном стенде в Саках.
Особенно умилило про свободу слова и самовыражения, а также про "международные программы".
Представлять особо не надо, достаточно просто посмотреть, что происходит за Перекопом, все ведь наглядно видно. "Проклятая весна 2014" избавила Крым от такого "счастья".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4760593.html

Метки: идиоты, крым, саки, Украина, юмор
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5 коммент.»

  • 4163 3537
    Валерий 7 февраля 2019 в 16:36 Ссылка Пометить
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    Все, кто представил, наверно содрогнулись…

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  • 4337 3311
    step 7 февраля 2019 в 17:34 Ссылка Пометить
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    судя по тому, как на Украине критикуют Порошенко, со свободой слова там скорей всего все окей…..

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  • 6976 6098
    Руса 7 февраля 2019 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Саки- курорт в Крыму. Очевидно мелкий диверсант или завистник из Украины
    от злобы разместил агитку на стенде.
    “Собака лает, караван идет.” )

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  • 701 661
    Хан_Уман 7 февраля 2019 в 17:57 Ссылка Пометить
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    В Крыму США давно бы уже военных баз понастроили.
    Ракеты завезли.
    А бандеровцы народ зачистили.
    Таврида-земля Велеса!
    Сокральное место!

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  • 11304 9666
    Ирбис 7 февраля 2019 в 18:10 Ссылка Пометить
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    Ну все забыли что американцы в своё время уже объявили тендер на переделку школы в Севастополе под инженерную базу ВМФ США. Но воссоединение полуострова с Россией этому помешало. Но не одна бандеровская или либеральная падло так и не ответила, на поставленный на многих сайтах, казалось бы простой и ясный вопрос! Куда должны были деть детей и их родителей, которые учились в этой школе? Не понимаю по чему спец службы РФ не хотят опубликовать то что готовили сделать с населением Крыма, если бы не Россия. Ведь все данные получены и да же списки населения которое должны были ликвидировать, развязав там кровавую этническую чистку.

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