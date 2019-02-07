Беспощадная агитация в Саках

Украинская агитация на рекламном стенде в Саках.Особенно умилило про свободу слова и самовыражения, а также про "международные программы".Представлять особо не надо, достаточно просто посмотреть, что происходит за Перекопом, все ведь наглядно видно. "Проклятая весна 2014" избавила Крым от такого "счастья".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4760593.html