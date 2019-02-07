Беспощадная агитация в Саках
13:25. 7 февраля 2019 Просмотров - 334 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Украинская агитация на рекламном стенде в Саках.
Особенно умилило про свободу слова и самовыражения, а также про "международные программы".
Представлять особо не надо, достаточно просто посмотреть, что происходит за Перекопом, все ведь наглядно видно. "Проклятая весна 2014" избавила Крым от такого "счастья".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4760593.html
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Все, кто представил, наверно содрогнулись…
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судя по тому, как на Украине критикуют Порошенко, со свободой слова там скорей всего все окей…..
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Саки- курорт в Крыму. Очевидно мелкий диверсант или завистник из Украины
от злобы разместил агитку на стенде.
“Собака лает, караван идет.” )
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В Крыму США давно бы уже военных баз понастроили.
Ракеты завезли.
А бандеровцы народ зачистили.
Таврида-земля Велеса!
Сокральное место!
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Ну все забыли что американцы в своё время уже объявили тендер на переделку школы в Севастополе под инженерную базу ВМФ США. Но воссоединение полуострова с Россией этому помешало. Но не одна бандеровская или либеральная падло так и не ответила, на поставленный на многих сайтах, казалось бы простой и ясный вопрос! Куда должны были деть детей и их родителей, которые учились в этой школе? Не понимаю по чему спец службы РФ не хотят опубликовать то что готовили сделать с населением Крыма, если бы не Россия. Ведь все данные получены и да же списки населения которое должны были ликвидировать, развязав там кровавую этническую чистку.