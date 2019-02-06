Западные медали за победу в Холодной войне над СССР (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Западные медали за победу в Холодной войне над СССР. Побеждённые русские думают, что Советский Союз развалился сам по себе. Однако на Западе прекрасно знают, с кем они воевали в Холодной войне и кого победили. В США и Великобритании выпущены медали “За победу в Холодной войне”.



Сборник видео “Как валили СССР”: https://www.youtube.com/playlist?list…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G4aELEJSx5A