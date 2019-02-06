Янукович верил в европейские принципы и законы
17:27. 6 февраля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Астрологи объявили неделю Януковича.
Количество новостей на тему "Я не хотел крови" и "Я предупреждал" увеличилось вдвое.
В дополнение к выпущенному адвокатами Януковича фильма про потерю Крыма (см.документальный фильм "Кто и почему сдал Крым?" https://colonelcassad.livejournal.com/4757105.html), "легитимный" дал большое интервью на тему происходящего на Украине.
Чего-то нового он не сказал, за прошедшие годы его позиция мало поменялась, с поправкой на текущий политический актуал.
Из примечательного, самобичевательный ответ на тему договора с вождями евромайдана.
"Лукин был представителем России, 20 и 21 (февраля 2014 года) он сидел за столом переговоров и, к сожалению, он был прав. Он мне сказал: неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены? Я сказал: "Да, я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, они обязательно будут выполнены. Я верю, что должны работать какие-то правила, принципы, законы… Если Европа — оплот демократии и так далее — как они могут себя дискредитировать, я отвечал Лукину. Я не верю, что они себя так дискредитируют, все что мы подпишем, мы будем выполнять с двух сторон, в том числе за это будут нести (ответственность) страны-подписанты. К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — "меня кинули как лоха".
Мда.
Мало того, что баловался толстовством, так еще и эльфизмом не брезговал. "Оплот демократии" он такой.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4758569.html