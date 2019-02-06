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Возможности справедливого будущего НаРода. Часть 1. 2-й съезд МСУ. г.Воронеж 2018г.

09:23. 6 февраля 2019 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

Александр Фёдорович Соколов и Алексей Орлов на 2-м съезде МСУ в городе Воронеже.
2018г.

Возможности справедливого будущего НаРода.
Часть 1.
Мiръ ТВ. Передача №30.

Возможности общинного уклада сегодня.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ry9q4_BiptE

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