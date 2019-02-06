Вассерман одобрил отстранение Супрун

“Разрушала здравоохранение ради людоедской секты”

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что решение Окружного административного суда Киева по поводу запрета Ульянe Супрун быть министром здравоохранеия страны “открывает ящик Пандоры” и создает опасную обстановку. Кабмин намерен обжаловать решение суда.

Климкин вступился за Супрун, предположив, что инцидент может стать причиной серьезных последствий. В сообщении в Facebook он заявил, необходимо “учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира”.

В беседе с изданием Nation News политолог и публицист Анатолий Вассерман отметил, что Супрун бросила все свои усилия, чтобы уничтожить здравоохранение на Украине, а потому ее отстранение было просто необходимо.

“Нужно понимать, что никакого отношения к здравому смыслу и к закону происходящее на Украине не имеет. Госпожа Супрун сделала все, что в ее силах, чтобы уничтожить здравоохранение на Украине. И с этой точки зрения отстранение от должности дело, несомненно, полезное. Она разрушала здравоохранение не только ради людоедской секты, именующей себя либералами, а еще потому, что в деятельности просматривается уничтожение русского большинства граждан Украины. А какие именно пауки будут дальше есть друг друга в банке под названием “Украина” и под каким соусом, это не принципиально”, — сказал он.

Источник – https://nation-news.ru/

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-odobril-otstranenie-suprun/