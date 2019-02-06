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Вассерман одобрил отстранение Супрун

22:07. 6 февраля 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

“Разрушала здравоохранение ради людоедской секты”

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что решение Окружного административного суда Киева по поводу запрета Ульянe Супрун быть министром здравоохранеия страны “открывает ящик Пандоры” и создает опасную обстановку. Кабмин намерен обжаловать решение суда.

Климкин вступился за Супрун, предположив, что инцидент может стать причиной серьезных последствий. В сообщении в Facebook он заявил, необходимо “учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира”.

В беседе с изданием Nation News политолог и публицист Анатолий Вассерман отметил, что Супрун бросила все свои усилия, чтобы уничтожить здравоохранение на Украине, а потому ее отстранение было просто необходимо.

“Нужно понимать, что никакого отношения к здравому смыслу и к закону происходящее на Украине не имеет. Госпожа Супрун сделала все, что в ее силах, чтобы уничтожить здравоохранение на Украине. И с этой точки зрения отстранение от должности дело, несомненно, полезное. Она разрушала здравоохранение не только ради людоедской секты, именующей себя либералами, а еще потому, что в деятельности просматривается уничтожение русского большинства граждан Украины. А какие именно пауки будут дальше есть друг друга в банке под названием “Украина” и под каким соусом, это не принципиально”, — сказал он.

Источник – https://nation-news.ru/

Вассерман одобрил отстранение Супрун

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-odobril-otstranenie-suprun/

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