Технология изготовления Царь-ванны

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Дополненная версиями статья с кратким описанием возможных технологий изготовления Царь-ванны в Баболово.Наверное, уже единицы кто не знает о существовании около С-Петербурга шедевра каменного мастерства прошлого – Царь ванны. Ее также называют «Баболовской Чашей». Огромный размер ванны поражает воображение, но объяснений: как это изготовили – не находится. Тем более на фоне полного отсутствия чертежей, описаний процесса и рисунков.В Царском Селе, на окраине Баболовского парка, стоят руины Баболовского дворца. Внутри восьмиугольной башни взору предстанет гигантская гранитная чаша, колоссальный монолитный бассейн из красного гранита, высотой около двух метров и диаметром более 5 метров.Современное состояние дворца. Хотя, мне написали в комментариях, что уже три года идет реставрация. Видимо, еще не закончили, т.к. свежих фотографий никто не размещает.Таким он был изначальноВнутри установлена каменное чудо. Изготовил ванну Самсон Ксенофонтович Суханов.Официально про изготовление ванны информация следующая:После того как были завершены камнерезные работы, вокруг ванны возвели стены – восьмиугольную башню. По периметру помещения на кронштейнах были сделаны чугунные мостки с перилами, спусками, и смотровыми площадками. Работы закончились в 1829 году спустя 4 года после смерти заказчика – Александра I.Многих озадачивает тот факт, что в Ванне нет сливного отверстия, а также отсутствуют какие-либо технические возможности для подачи и подогрева воды. Но это не так. Фотография будет ниже.

Источник: https://sibved.livejournal.com/289491.html