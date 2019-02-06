4-го февраля в зоне боевых действий на Донбассе был ликвидирован ветеран-каратель из состава ​​57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гузенко, 1987 года рождения, из села Павловка Верхнерогачикского района Херсонской области.

Об этом сообщает Центр помощи участникам так называемой «АТО» при Херсонской Областной госадминистрации.

Гузенко поехал убивать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик ещё в первую волну мобилизации в 2014-м году, затем неоднократно подписывал контракты. Когда президент-олигарх Порошенко объявил военное положение, чтобы удержаться у власти, житель Херсонщины снова решил испытать судьбу и поехать подзаработать в карательной операции, но лишился жизни.

Сообщается также, что сожительница 31-летнего ВСУшника из 57 ОМБр через месяц должна родить ребёнка.

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