Сводки от ополчения Новороссии 06 февраля 2019
- 11:34 “Народ Донбасса един!”: Волонтёры оказали помощь военным медикам ДНР.
- Вчера 22:51 Шокирующая исповедь «атошника» — кто на самом деле убивает мирных жителей Донбасса? (ВИДЕО).
- Вчера 22:24 На Донбассе ликвидирован опытный каратель с Херсонщины (ФОТО).
“Народ Донбасса един!”: Волонтёры оказали помощь военным медикам ДНР
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Шокирующая исповедь «атошника» — кто на самом деле убивает мирных жителей Донбасса? (ВИДЕО)
Эксклюзивное видео непосредственно с линии разграничения: окончательно убедившиеся в преступном характере киевского режима ВСУшники наглядно показали, как украинская артиллерия обстреливает мирные города Донбасса.
Запись ведет позывной «Тюльпан», решившийся снять маску и открыто рассказать о преступлениях клики Порошенко.
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На Донбассе ликвидирован опытный каратель с Херсонщины (ФОТО)
4-го февраля в зоне боевых действий на Донбассе был ликвидирован ветеран-каратель из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гузенко, 1987 года рождения, из села Павловка Верхнерогачикского района Херсонской области.
Об этом сообщает Центр помощи участникам так называемой «АТО» при Херсонской Областной госадминистрации.
Гузенко поехал убивать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик ещё в первую волну мобилизации в 2014-м году, затем неоднократно подписывал контракты. Когда президент-олигарх Порошенко объявил военное положение, чтобы удержаться у власти, житель Херсонщины снова решил испытать судьбу и поехать подзаработать в карательной операции, но лишился жизни.
Сообщается также, что сожительница 31-летнего ВСУшника из 57 ОМБр через месяц должна родить ребёнка.
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