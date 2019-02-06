СССР – в наших сердцах

Союз Советских Социалистических Республик – это уникальное государство, объединившее трудящиеся массы на 1/6 части земного шара. СССР был основан 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов.

О прекращении существования СССР было объявлено 8 декабря 1991 года, в результате подписания «Беловежских соглашений» президентами, захватившими власть в России, Украине и Белоруссии, – Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем. Но СССР живёт в сердцах людей на пространстве 1/6 земли.

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Советский Союз после распада Российской империи объединил сотни народов на огромном пространстве – от Балтики до Чукотки, от Северного Ледовитого океана до среднеазиатских песков. Единство народов скреплялось их дружбой и коммунистической идеологией.



Марксизм, возникший в XIX веке, не давал готовых рецептов устройства будущего социалистического государства. Конкретные черты могли проявиться лишь в ходе революционного строительства.



И большевики в начале XX века, основав свою партию, не спешили в подробностях расписывать концепцию будущего национального устройства. Однако условия развития и загнивания Российской империи диктовали свою специфику.

Большинство народов, проживавших на территории царской России, вошло в состав империи ещё на стадии феодализма. Но в конце XIX – начале XX века в Российской империи развивался капитализм, и на окраинах появилась национальная буржуазия.



В этих условиях борьба народов на окраинах империи против национального угнетения вступила на развилку. С одной стороны, прогрессивные общественные деятели, борясь против царизма, выступали за единство с русскими трудящимися, за совместную борьбу против самодержавия.



С другой стороны, национальная буржуазия стремилась оторвать «свои» национальности от русского народа, от русских трудящихся, лелея мечты о создании собственных «республик» и «эмиратов».

В условиях популярности социалистических идей национальная буржуазия рядилась в «социалистические» одежды: украинские петлюровцы, грузинские меньшевики, армянские дашнаки, азербайджанские мусаватисты и прочие называли себя «социалистами». Но под «социалистической» одёжкой скрывалось националистическое нутро.

Большевикам на окраинах Российской империи приходилось вести борьбу «на два фронта»: как против царизма, так и против националистов.

Вождь партии большевиков В.И. Ленин выступил за право народов на самоопределение. Окончательно большевистское понимание права наций на самоопределение было сформулировано на апрельской конференции партии в 1917 году.



Ленин подчеркнул, что это право включает в себя как право на отделение, так и право на соединение народов в одно государство. Его цель: интернациональная организация пролетариата.



«Мы, с своей стороны, вовсе отделения не хотим. Мы хотим как можно более крупного государства, как можно более тесного союза как можно большего числа наций, живущих по соседству с великороссами; мы хотим этого в интересах демократии и социализма, в интересах привлечения к борьбе пролетариата как можно большего числа трудящихся разных наций. Мы хотим революционно-пролетарского единства, соединения, а не разделения», – провозгласил Ленин в октябре 1917 года.



Так целью революции было провозглашено создание Советского Союза.

В современной буржуазной великодержавно-шовинистической прессе, в интернете часто можно встретить утверждения, что большевики «разделили Россию» на республики. Иногда такие утверждения вызваны даже не злым умыслом, а элементарной безграмотностью.



Даже президент РФ В. Путин однажды заявил, что Ленин «заложил атомную бомбу» под Россию, создав республики вместо губерний. Путин вообще часто демонстрировал историческое невежество.

То же самое – с возникновением национальных республик на развалинах Российской империи. Их возникновение диктовалось самим развитием ситуации после Февральской революции и падения самодержавия, движением народов к самоопределению.



Более того, национальная буржуазия даже обгоняла трудящиеся массы в создании государственных образований, в своем стремлении оторвать национальные окраины от центра страны.

Так, «Центральная Рада», провозгласившая автономию Украины, была создана в марте 1917 года, когда Ленин еще находился в эмиграции, в Швейцарии. «Великая белорусская рада» была созвана в июле 1917 года. 1-й всероссийский мусульманский съезд, потребовавший переустройства России на национально-федеративных принципах, состоялся в Москве в мае 1917 года.

Таким образом, вопрос республиканского разделения, создания федерации вместо унитарного деления на губернии был предрешён. Вопрос был только в том, какие это будут республики – буржуазные или рабоче-крестьянские?

7 ноября (20 ноября по новому стилю) украинская буржуазия в Киеве, не признавшая Октябрьскую революцию, провозгласила создание «Украинской народной республики». Трудящиеся Украины ответили на этот акт 12 (25) декабря, провозгласив в Харькове Украинскую Советскую республику.

25 марта 1918 года белорусская буржуазия в Минске объявила о создании собственной «народной республики». Белорусские трудящиеся провозгласили создание Белорусской Советской республики 1 января 1919 года.

В Прибалтике марионеточные «государственные» образования были созданы ещё в период, когда эта территория, в ходе первой мировой войны, была захвачена немцами. Освобождение прибалтийских территорий Красной Армией способствовало провозглашению Эстонской, Латвийской и Литовской советских республик.

В Грузии, Армении и Азербайджане буржуазные республики были созданы в 1918 году. Их существование затянулось до 1920–1921 годов, когда закавказские трудящиеся, совместно с Красной Армией, выбили местных националистов и иностранных интервентов.

Свои «государственные образования» пыталась создать национальная буржуазия и на территории России.



Так, в марте 1918 года буржуазия Поволжья пыталась создать «Штаты Идель-Урал», включив в это «государство» волжские народы. Но это контрреволюционное выступление также было разгромлено, и в 1919–1920 годах были созданы Татарская и Башкирская АССР в составе Советской России.

Ряд попыток формирования своих «государств» с 1917 года предприняли феодалы и буржуазия на территории Северного Кавказа («Горская республика» и др.). Однако разгром белогвардейцев на Кавказе завершился провозглашением Горской АССР в составе Советской России.

Итак, к 1922 году буржуазные «государственные образования» на большей части бывшей Российской империи были ликвидированы трудящимися. На их месте строились советские республики: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Федерация (Грузия, Армения и Азербайджан).



В ходе конструирования Союза состоялась дискуссия о формах объединения. В ходе дискуссии было принято решение, что союзные республики не войдут в состав России, а станут равноправными. 30 декабря Союзный договор был подписан.

Строительство Союза на этом не завершилось: создавались новые союзные и автономные республики, а в 1920–1930-х годах государственный аппарат неоднократно приходилось чистить от проникших туда националистически настроенных элементов.



Советский Союз убедительно продемонстрировал свою крепость во время Великой Отечественной войны, когда советские люди разгромили гитлеровские орды и освободили Европу от фашизма. Сформировалась новая историческая общность: советский народ.

Ржавчина начала разъедать Союз после смерти И.В. Сталина, с конца 1950-х годов, когда хрущёвцы, заявив об окончании классовой борьбы и диктатуры пролетариата, прекратили противодействие также и культивированию национализма.



Особенно в брежневские годы в государственный и партийный аппарат КПСС проникали не просто случайные люди, а откровенные враги социализма. В союзных и автономных республиках происходило потворство росту националистических настроений. Рука об руку с партийными предателями шла реакционная националистическая интеллигенция, уже не боявшаяся «репрессий».



«К власти в СССР после 1953 года пришли националисты и карьеристы-взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники», – предсказал Мао Цзэдун.

С 1985 года, объявив о «перестройке», контрреволюция приступила к ликвидации СССР. К 1991 году в ряде республик местные националисты уже выбросили партбилеты и КПССные одёжки.



17 марта состоялся всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза. При 80-процентной явке свыше 77% проголосовавших сказали «ДА» Союзу. Примечательно, что наивысшие проценты «ДА» (больше, чем в России) были в союзных республиках: в Средней Азии и Казахстане, Белоруссии, Азербайджане.



Но в Прибалтике, Молдавии, Грузии и Армении местные националистические власти заблокировали проведение референдума на большей части территории этих республик. И немудрено, что они боялись итогов референдума: пример Азербайджана, где первые атаки откровенных националистов были отбиты, а за Союз проголосовали 93% избирателей, говорил сам за себя.

8 декабря 1991 года итоги всесоюзного референдума были похоронены в Беловежье…

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Будущая социалистическая революция вновь поставит вопрос об объединении пространства СССР. Люди, живущие на «одной шестой земли», чувствуют свою общность; трудящиеся помнят, что они – один советский народ, временно разделённый кордонами.



Помимо культурно-психологического единства, играют свою роль экономические связи. И, как ни парадоксально, но процессы глобализации, вопреки их первоначальному предназначению, тоже могут сыграть определённую роль.



Социалистическая революция неизбежно прорвёт кордоны-границы.

Это значит, что объединение народов вновь поставит в повестку дня возрождение СССР, создание нового Советского Союза.





Дар Ветров

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4313446.html