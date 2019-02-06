Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 февраля 2019
13:24. 6 февраля 2019 Просмотров - 214 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
- 11:42 О положении наемных-работниц в Саудовской Аравии.
- 10:50 Кладбище техники под Ходейдой.
- Вчера 23:25 Сирия 2.
О положении наемных-работниц в Саудовской Аравии
О положении женщин-домработниц приезжающих поработать в Саудовскую Аравию.
ДОМРАБОТНИЦЫ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ: ЭКCПЛУАТАЦИЯ И КАЗНИ
На этой неделе в Саудовской Аравии казнили 39-летнюю филиппинскую женщину по обвинению в убийстве своего работодателя. Правозащитные организации давно критикуют условия труда, в которых вынуждена работать домашняя прислуга в Саудовской Аравии. Этих женщин подвергают физическому и сексуальному насилию.
Во вторник в Саудовской Аравии казнили филиппинскую женщину, работавшую прислугой. Ее признали виновной в убийстве. 39-летнюю женщину приговорил к смертной казни Высший судебный совет Саудовской Аравии. Ее казнили после того, как суд исключил возможность, что будут уплачены «кровные деньги», или «дия» по законам шариата.
Дия – это денежная компенсация от обвиняемого родственникам убитой жертвы, которая заменяет смертную казнь. Семье женщины сообщили о ее смерти только на следующий день после казни.
Этот случай выдвинул на первый план проблему ужасных условий, в которых находятся домработницы в странах Персидского залива, и отталкивающую репутацию Саудовской Аравии по вопросам смертной казни.
Более 10 млн филиппинских рабочих в поисках работы и лучших экономических условий уезжают за границу. Почти 2,3 млн из них работают в странах Персидского залива на Ближнем Востоке, а также в Северной Африке, более 1 млн из них работают в Саудовской Аравии. Migrante, группа, защищающая права иностранных филиппинских рабочих, заявила, что работница, казненная во вторник, была «просто еще одной жертвой программы экспорта рабочей силы правительства Филиппин, что длится уже десятилетия». Эта группа призвала правительство выяснить, что «толкнуло работницу к убийству, а не уверенно признавать ее вину».
В январе 2018 года Филиппины объявили, что больше не будут направлять домашних работников в Кувейт после сообщений о том, что четыре женщины покончили с собой из-за эксплуататорских условий труда.
В 2011 году Комитет по делам иностранных трудящихся (КДИТ) Палаты представителей Филиппин опубликовал отчет о посещении Саудовской Аравии, в котором отражается ситуация филиппинских рабочих в этой стране. Отчет команды под руководством Уолдена Белло был обличающим. В нем рекомендовалось убрать Саудовскую Аравию из списка стран, куда направляли филиппинских рабочих. «Хотя специалисты, похоже, не очень удовлетворены своей судьбой, многие домашние работницы оказываются в очень тяжелых условиях труда, где очень распространены физическое насилие и изнасилования», – говорится в отчете. В нем указывалось, что изнасилования – постоянная угроза для женщин, работающих домашней прислугой. Освещались также подозрительные обстоятельства ряда смертей и случаи смертной казни.
Казни филиппинской работницы предшествовала казнь индонезийской служанки, Тути Турсилавати, всего несколько месяцев назад. Ее приговорили к смерти после того, как она убила своего работодателя, который пытался ее изнасиловать. В ответ правительство Индонезии выразило Саудовской Аравии символический протест, заявив, что им даже не сообщили о казни гражданина страны. В 2015 году обезглавили двух индонезийских работниц после того, как их признали виновными в убийстве. Это привело к гневным демонстрациям в Джакарте. Тогда правительство Индонезии тоже зарегистрировало официальные жалобы Саудовской Аравии, потому что о проведении казни ему не сообщили. В другом случае в Эр-Рияде в Саудовской Аравии публично обезглавили восемь рабочих-мигрантов из Бангладеш за убийство египтянина.
Последняя казнь – еще одно звено из цепи случаев жестокого, бесчеловечного обращения, психического, физического и сексуального насилия над иностранными домашними работницами из Филиппин и других стран в Саудовской Аравии. Есть и проблема смертных приговоров и казней, вынесенных в подозрительных и скрытых обстоятельствах.
Один из самых вопиющих случаев был, когда служанка из Шри-Ланки вернулась из Саудовской Аравии с 24 гвоздями в теле. Женщина утверждала, что ее саудовский работодатель пытал ее и в качестве наказания вбивал в нее гвозди.
В другом случае саудовский работодатель жестоко избил 23-летнюю Сумиати Бинти Мустапу. Он нанес ей ожоги горячим утюгом, изуродовал ее ножницами, оставив ее с внутренними кровотечениями и несколькими сломанными костями. За это преступление работодателю грозит только 3 года тюремного заключения. В течение многих лет правозащитные организации подчеркивали насильственные и вредные условия, в которых работает и живет домашняя прислуга в Саудовской Аравии.
Организация Human Rights Watch опубликовала сведения, которые она собрала в интервью с 142 работницами, высокопоставленными правительственными чиновниками, специалистами по трудоустройству в Саудовской Аравии и странах, из которых направляется рабочая сила. В отчете говорится о широком спектре злоупотреблений в сфере занятости – чрезмерная рабочая нагрузка, невыплата заработной платы, отсутствие еженедельных выходных, отсутствие оплаты сверхурочных, 18-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая неделя и т. д. Главной причиной тревоги была и система кафала (спонсорства), которая эффективно привязывает визы работников к их работодателям. Это может поставить работника в зависимость от его работодателя, который может помешать им найти другую работу или покинуть страну. Несколько женщин рассказывали в интервью, что их работодатели заставляли их работать против их воли месяцами или годами. Организация пришла к выводу, что такое обращение и условия можно квалифицировать как принудительный труд, торговля людьми и условия, сходные с рабством.
Усугубляет систему неосновательные процедуры расследования и жесткая система уголовного правосудия. Работодатели избегают наказания за свои злоупотребления и преступления, а домашнюю прислугу подвергают произвольным арестам, несправедливым судебным процессам и необычайно суровым наказаниям. Поданные Саудовской Аравии избегают наказания, а домашнюю прислугу обвиняют в колдовстве, воровстве и прелюбодеянии. Из-за этого многие женщины не подают жалобы, боясь встречных обвинений. В некоторых случаях они отказываются от обвинений своих работодателей, потому что хотят избежать переполненных убежищ, и едва надеются на справедливость в ужасной системе правосудия.
Саудовская Аравия занимает одно из первых мест по количеству казней в мире. В 2018 году было казнено 143 человека. По строгой версии исламских законов в Саудовской Аравии, смертной казнью караются отступничество, грабеж, изнасилование и незаконный оборот наркотиков.
По оценкам, более 45 иностранных домработниц, приговоренных к смертной казни, находятся в камере смертников. Фактическое число будет, вероятно, выше, потому что саудиты не публикуют официальные данные. Большинство из них из Индонезии, но смертная казнь грозит также работницам из Шри-Ланки, Филиппин, Индии и Эфиопии.
Перевод Е. А.
Peoples Dispatch
https://prometej.info/blog/zhenskij-otvet/domrabotnicy-v-saudovskoj-aravii/ – цинк
Но устанавливать "свободу и демократию" будут в Венесуэле.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Кладбище техники под Ходейдой
Репортаж CNN c Западного побережья Йемена по поводу скандала связанного с попаданием американских МРАПов в руки боевиков связанных с "Аль-Каидой" и хуситов (см. подробнее здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4755640.html)
Сам сюжет по сути пересказывает основную статью-разоблачение, где саудиты и эмиратчики плохие, "Аль-Каида", Иран и хуситы еще хуже, а США просто обманули и они не знали, как используется их техники.
Среди прочего, интерес представляет импровизированное кладбище для уничтоженных МРАПов и тачанок.
С учетом того, что потери в технике под Ходейдой исчислялись сотнями единиц (в отдельные дни интервнеты теряли по 20-30 машин), таких стоянок для уничтоженной техники должно быть еще немало.
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Сирия 2
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Вот если у саудитов убрать всех наемных рабочих, они сами на что нибудь способны?