Про «Курильскую операцию» или Как умеют воевать русские

Концептуал СМИ К обороне Курил японцы готовились годами

Была создана система укреплений, позволявшая выдерживать многодневный обстрел из основных калибров линкоров, а также бомбежек. Укрепления в скалах, с толщиной грунта от 4 до 50 метров. Множество тщательно укрытых и пристрелянных орудий всех калибров. Сотни укрытий для пехоты и припасов, склады, рассредоточенные так, что при любом раскладе, большая их часть оставалась целой. Об эффективности системы говорило то, что один из остров в течении двух лет с воздуха утюжили американцы, при этом “не нанеся японским силам никакого вреда”.



Почему князь Горчаков в 1875 г. отдал Курилы Японии? Как японцы в 1905 г. пытались присоединить Камчатку к Стране восходящего солнца? Почему Камчатка с 1905 по 1945 г. была полуколонией Японии? Как развивались экономика и военная инфраструктура островов в 1945-1991 гг. Какова роль Курил и Охотского моря в обороноспособности России? Читайте в книге:

Курилы – щит и богатство России, Широкорад Александр Борисович

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