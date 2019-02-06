Ползучая дерусификация — Стариков о сносе очередного памятника на Украине

Источник: ИА Regnum

Украинские националисты не остановятся на сносе памятников ветеранам Великой Отечественной войны и не остановятся, пока не уничтожат все объекты культуры, связанные с Россией. Такое мнение 5 февраля высказал общественный деятель и писатель Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

В ходе обсуждения на ток-шоу сноса памятника ветеранам Великой Отечественной войны во Львове эксперт отметил, что подобные инциденты на Украине будут продолжаться. При этом участник телепередачи усомнился в необходимости сноса объекта, даже если тот действительно находится в аварийном состоянии.

«Вся украинская государственность в аварийном состоянии и что, Порошенко её взрывает и демонтирует? Нет. Это ползучая дерусификация. Доберутся и до памятника Пушкину, дайте время. Памятник Суворову уже демонтировали. Благодаря которому Украина имеет часть сегодняшней территории. Если бы он не взял Измаил, там бы до сих пор турки стояли бы. Вы хотите турок на территории Украины? Скажите спасибо Суворову, цветы к памятнику возлагайте. Нет, его демонтируют», — отметил писатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко заявил о дерусификации украинского рынка книг. По его словам, 78% книг на полках магазинов написаны на украинском языке и только 15% на русском.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100202