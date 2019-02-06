Обман глобальной системы ПРО

Россия не станет играть по правилам США...

Американцы намеренно создают обман в виде глобальной ПРО, чтобы заставить европейские страны и Россию играть по своим правилам....

С таким мнением в RuBaltic.Ru выступил политолог-американист Сергей Судаков. По его мнению, США намеренно постоянно твердят о возможности защитить страны Европы от ядерного удара. На деле это утверждение является обманом. Они предоставляют дырявый «зонтик», приговаривая, что он спасет от дождя лучше, чем его отсутствие. Учитывая уровень развития ракетных технологий в РФ и инновационное вооружение, говорить о защищенности не могут даже сами американцы, ведь в случае конфликта ракеты РФ обязательно долетят до своих целей на территории Штатов, отметил Судаков.

Создание глобальной ПРО в космосе является лишь частью этого обманного плана США. Американцы стремятся развернуть в космосе гонку вооружения и втянуть в нее Россию. Однако эти планы обречены на провал по двум причинам, сообщил эксперт. Во-первых, РФ всегда учится на своих ошибках, поэтому повторения холодной войны не будет. Во-вторых, Россия обеспечивает уровень своей защищенности с помощью инноваций, которые обходятся в несколько раз дешевле, нежели в США. К примеру, для выведения оружия в космос с помощью ракеты РФ может построить одну единицу, а США понадобится в 5 раз больше финансов, чтобы совершить аналогичный шаг.

Судаков отметил, что США сами нагнетают обстановку, после чего говорят Европе, что могут ее защитить, но нужны средства на создание орбитальной ПРО и ее обслуживание. В этом контексте Штаты можно сравнить с работой антивируса на компьютере. Компании создают защиту (ПРО) от вирусов (ядерные ракеты), а хакеры постоянно пытаются систему заразить. Однако в этом плане США выступают в роли, как создателя антивируса, так и хакера, который создает угрозы для своей же системы, резюмировал Судаков....

Источник: https://politexpert.net/140403-obman-globalnoi-sistemy-pro-rossiya-ne-stanet-igrat-po-pravilam-ssha?utm_referrer=httpszen.yandex.com