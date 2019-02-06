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О стоимости доступа к интернету в мире

23:25. 6 февраля 2019 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:




О стоимости доступа к интернету в мире.

В США широкополосный интернет намного дороже, чем в других странах
В России доступ в Интернет один из самых недорогих в мире, говорится в новом исследовании. Там за месяц платят менее 10 долларов, в то время как в Китае $41, а в США – $67,69 в месяц.
Теперь становится более понятным, почему правительства западных стран постоянно винят во всех своих проблемах «русских хакеров», так как нельзя не позавидовать такой стоимости входа в интернет.

Сайт Cable.co.uk провел исследование стоимости пользования Интернетом в различных странах мира в 2018 году:

· Россия оказалась на 4-ом месте среди стран с самым дешевым широкополосным интернетом со средней ежемесячной платой в $9,77. Стоимость одного Мегабита составила 32 цента
· США опустились на три места ниже по сравнению с предыдущем годом на 119 место. Срденяя стоимость ежемесячного доступа к широкополосному Интернету там составила $67,69
· Китай упал на 22 позиции и занял 65-е место, так как средняя стоимость широкополосного интернета выросла с $9,71 до $41,27 в месяц

В комментарии к исследованию аналитик сайта at Cable.co.uk Дэн Хоудл сказал:

«Данные по Соединенным Штатам представляют особый интерес. Эта страна считается самой технологически продвинутой в западном мире, в то время как стоимость широкополосного интернета там оказывается безобразно большой по сравнению с большинством стран мира. Доступ к широкополосному Интернету в США в семь раз дороже, чем в России, и более чем на 64 процента выше, чем в Китае.

В то же время в Великобритании любому предлагается очень недорогой доступ к широкополосному интернету и т.н. «сверхбыстрый» интернет, который может быть подключен примерно в 96 процентов домов, так что эта страна на фоне остальных выглядит довольно неплохо, находясь среди первой трети стран с самым дешевым интернетом и занимая почетное пятое место среди 29 стран Западной Европы».


Лидеры по дешивизне интернета.

http://perevodika.ru/articles/1204919.html – цинк
https://russia-insider.com/en/russia-10month-superfast-broadband-us-70-slower-speeds-survey-195-countries/ri25605 – оригинал на английском

Вот наконец то найден параметр, по которому Украина лидирует в мире.

Касательно тарифа у меня получается чуть ниже среднего – 550 рублей в месяц (за 100 мегабит) при среднем по стране 641.
При этом главный провайдер города предоставляет и социальный тариф за 299 рублей (5 мегабит) https://sevstar.net/home-tariff/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4759311.html

Метки: деньги, Интернет, Россия, статистика, Украина, экономика, юмор
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