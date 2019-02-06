Коротко по Венесуэле. 06.02.2019
22:10. 6 февраля 2019 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко по развитию кризиса в Венесуэле.
1. Венесуэльские военные перехватили большую партию оружия, которая забрасывалось на территорию Венесуэлы для путчистов. Груз прибыл 3 февраля в аэропорт "Артуро Мишлен" из Майями.
Необходимость подобных поставок (либо через аэропорты, либо через границу с Колумбией) наглядно свидетельствует о том, что с получением оружия от военных есть серьезные проблемы и приходится изыскивать иные способы для вооружения оппозиции, что необходимо либо для свержения Мадуро силой, либо для развязывания гражданской войны – оба варианта США вполне устроят.
Ди Майо с представителями "Желтых жилетов", которых он ранее призывал фактически свергать Макрона.
2. Италия продолжила публичное фрондерство. МИД Италии выступил против любого иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, указывая на то, что разрешить кризис должны сами венесуэльцы. Таким образом разногласия между Ди Майо и Сальвини свелись к дипломатической позиции скорее близкой линии Кремля, чем Вашингтона. Можно ожидать, что Италию за подобные взбрыки заставят заплатить, ибо Вашингтон явно ожидал более единообразной позиции от ЕС, а не получившегося разброда и шатания и отсутствием единой официальной позиции ЕС, которую торпедировали итальянские популисты.
Заблокированный военными мост на границе с Колумбией.
3. США призвали Мадуро не мешать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, чтобы "накормить голодающий народ". Странно (на самом деле нет), что они обращаются не в "легитимному Гуайдо", а к "нелегетимному Мадуро" по этому вопросу. Видимо темп переворота явно не оправдывает ожидания, раз приходится обращаться к Мадуро, пытаясь представить дело так, что Мадуро мешает "американским благодетелям", а не обращаться к своей марионетке, которая могла бы это обеспечить. Если бы США хотели помочь народу Венесуэлы, они могли бы в первую очередь снять санкции против Венесуэлы, которые согласно отчетам ООН оказали самое прямое влияние на ухудшение жизни венесуэльцев. США в этом вопросе ведут себя как сердобольные стервятники.
4. Посол Венесуэлы в России прокомментировал заявления о том, что Мадуро якобы охраняют российские ЧВК (фотографий которых так и не появилось). Посол заявил, что венесуэльского лидера охраняют местные специалисты, которые подготовлены для решения подобных задач.
На всех последних фотографиях связанных с посещением воинских частей Мадуро, среди его охраны и окружения лиц славянской внешности не обнаруживается. Хотя лично я не и не вижу проблемы, если бы за Мадуро помимо прочего ходили и "вежливые люди" из числа тех, которые оберегают Сухейла в Сирии. Но пока этот момент фактами не подтверждается.
5. Чависты продолжают проводить военные мероприятия связанные с укреплением группировки на границе с Колумбией, где отмечалась переброска танков, БМП и САУ. Продолжаются и мероприятия по повышению боеготовности Боливарианской милиции https://dambiev.livejournal.com/1477555.html, которые должны повысить фактическую численность людей под ружьем, как на случай внешней интервенции, так и на случай попытки вооруженного мятежа.
Перевозка Т-72 для военных учений.
В целом, сложилась достаточно странная ситуация. Американскую марионетку, признали, провозгласили единственным легитимным лидером, подвели под него информационные и финансовые ресурсы, но Мадуро не уходит. Митинги против Мадуро оказались недостаточно массовыми (тем более, что Мадуро смог создать свою картинку с митингом поддержки), кол-во предателей среди военных пока крайне недостаточно для перехвата управления силовым блоком, "весь мир с нами" организовать не удалось вследствие позиции оппонентов США. В целом, темп переворота явно ниже ожидаемого и если Мадуро и те страны, которые его поддерживают свогут провести перегруппировку своих сил, то наступление на позиции путчистов вполне может состояться, после того как через судебные инстанции Венесуэлы проведут необходимые решения (как это уже было в случае с попыткой импичмента Мадуро).
Скорее всего США попытается продлить волну международных признаний Гуайдо + усилить давление на международные активы Венесуэлы находящиеся в странах поддержавших переворот. Также будет продолжаться интенсивная кампания в СМИ направленная на демонизацию Мадуро и чавистов с обещаниями "лучшей жизни при Гуайдо". В тени же будет продолжаться работа по поиску предателей в рядах вооруженных сил и спецслужб Венесуэлы для организации силового блока переворота внутри страны. Вопрос оружия очень критичен, поэтому помимо заброски оружия по различным каналам, будут изыскиваться способы получения доступа к армейским арсеналам. Одновременно с этим будет продолжать нарастать угроза международной интервенции, которая может быть использована как фактор давления, либо же как последний аргумент, если переворот провалится.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4759182.html