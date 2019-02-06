Главная » Видео, Мировоззрение

Как влияют матерные слова на генетику человека и растений.

09:23. 6 февраля 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Как влияют матерные слова на генетику человека и растений.
Светозар (Игорь Яцков).

Видеоролик о вреде матерных слов на генетику растений и человека. И это вредоносное явление вышло на концертную сцену и во много раз увеличилось разрушение на генетическом и моральном уровне.
Об этом необходимо знать.

С уважением Светозар.

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mb20G0Xo3uw

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мат и генетика
...основатель «Института квантовой генетики», биолог Петр Гаряев ...слова в электромагнитные колебания, а затем прослеживал, как эти колебания влияют...в организме человека. Слова «мат» и «мать», как бы ... - бесов. С матерными словами связано еще одно интересное...
Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел
... Волновой Генетики. Суть Волновой Генетики состоит в...Как влияют слова на человека? Ведь сказано в Писании «вначале было слово и слово...Как изобилует наша речь матерными словами, которыми повреждается природа человека на всех уровнях. Любое матерное...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... не влияет на исследовательское...корытце; ВАГАРЬ – человек, взявший в аренду...как допустимые и вероятные. Как заимствовались, как переходили слова...) ВОДА-ВЛАГА; матерное производное vittu – ...Слово «озеро» («возеро»), скорее всего, также имеет в своей генетике...
Мат убивает хромосому?
... как известно, влияют на молекулы наследственности ДНК. Ругается человек, ...Скептик усомнится: как обыкновенные слова могут влиять на наследственную ...Новая наука, "волновая генетика", автором которой является ... не только любителя матерных ругательств, но и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>