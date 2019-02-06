Диктаторские законы Макрона
12:35. 6 февраля 2019 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Злочинный режим Макрона продолжает наступление на демократию и свободу.
Депутаты Национального собрания Франции 5 февраля одобрили законопроект об ограничении прав демонстрантов. Об этом сообщает французский телеканал BFM. Документ поддержали 387 депутатов, 92 высказались против, 74 воздержались. Законопроект будет вынесен на голосование в верхней палате парламента – Сенате – в марте. Если закон будет принят, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. За нарушение может грозить тюремный срок до шести месяцев и штраф в размере 7,5 тыс. евро. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, планируется также запретить демонстрантам использовать любые виды маскировки: за это может последовать штраф в размере 15 тыс. евро или один год тюремного заключения. Закон также предусматривает возможность проведения у участников демонстрантов обысков с целью обнаружения оружия.
https://www.belta.by/world/view/natsionalnoe-sobranie-frantsii-odobrilo-zakonoproekt-ob-ogranichenii-prav-demonstrantov-335486-2019/ – цинк
Мировое сообщество уже осудило тоталитарные замашки Макрона.
"Эти действия направлены на то, чтобы ослабить основы демократии Франции, объявить преступлением мирный протест и лишить гражданское общество и политических оппонентов ключевых демократических мер защиты, предусмотренных законом".
Совет Европы дал предварительную оценку, по которой многие предлагаемые нормы не соответствуют Европейской конвенции по правам человека. Организация рекомендовала парламенту Франции отменить принятые законы, или приостановить их действие в течение значительного периода времени.
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Государственный департамент США не смог не отреагировать на принятые французским парламентом законы, которые являются существенным ограничением гражданских прав и свобод граждан.
"США выражают глубокую обеспокоенность тем, что французские законодатели протолкнули несколько противоречивых законов, не придерживаясь предусмотренных процедур. Некоторые из этих законов ограничат право на мирные протесты и свободу слова, подвергнут давлению независимые медиа и воспрепятствуют работе неправительственных организаций", – говорится в заявлении представителей госдепа США.
Также в нем говорится о том, что процесс и суть таких действий французского парламента заставляют сомневаться в преданности Франции демократическим нормам, поэтому Госдепартамент призывает французское правительство не отказываться от универсальных демократических принципов:
"Мы призываем правительство Франции гарантировать соответствие законодательства страны озвученной Францией преданности демократическим обязательствам Франции перед ОБСЕ и желанию ее народа свободно пользоваться свободой слова, собраний и объединений".
"Настоящая демократия не может функционировать без диалога, компромиссов, права на мирное несогласие и законы, которые поддерживаются народом", – подчеркивают авторы заявления.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4758230.html