«Бомба замедленного действия»: как на историю России повлияла первая Конституция СССР

Источник: RT

31 января 1924 года II Всесоюзный съезд Советов единогласно утвердил первую Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Этот документ устанавливал принципы функционирования молодого государства. Однако, по мнению экспертов, Конституция 1924 года определяла СССР не как самодостаточную страну, а лишь как инструмент мировой революции. В документе не были обозначены пути решения внутренних проблем, не рассматривались важные правовые и экономические вопросы. Эти статьи были включены в Конституцию только через 12 лет, в 1936 году. Кроме того, некоторые историки считают, что именно первый основной закон Советского Союза предопределил его распад.

Взгляды основателя Советского Союза Владимира Ленина на оптимальные формы государственного устройства на протяжении его жизни существенно менялись. Ещё в 1913 году он был убеждённым унитаристом, утверждая, что централизованное государство — шаг к «будущему социалистическому единству всех стран». Однако политические события, связанные с революцией 1917 года и Гражданской войной, изменили его позицию.

Путь к СССР

В феврале 1917 года в России произошла буржуазная революция, по результатам которой в стране было создано Временное правительство, а на бывших имперских окраинах начали возникать самопровозглашённые органы самоуправления с неопределённым статусом. Страна погружалась в политический хаос.

Весной в Россию из Европы прибыл лидер большевиков Владимир Ленин, который вскоре заявил о необходимости передачи в одни руки власти в Стране Советов, а также о том, что его партия готова взять на себя ответственность за управление государством. Попытки Временного правительства арестовать его заставили вождя большевиков на время укрыться в Финляндии. Но в октябре он вернулся в Петроград и 7 ноября (25 октября по старому стилю) организовал свержение Временного правительства. Вместо этого государственного органа начал функционировать Совет народных комиссаров, который и возглавил Ленин.

Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса (Хельсинки) прибыли в Петроград РИА Новости

Вскоре после прихода к власти большевики столкнулись с серьёзными трудностями. С одной стороны, против них выступило Белое движение, объединившее разнородные политические силы — от либеральных до правомонархических. С другой — активизировались сепаратисты с национальных окраин, которые начали требовать независимости, отказываясь признавать легитимность Совнаркома.

В результате Гражданской войны 1918—1922 годов большевики смогли установить власть Советов на всей территории бывшей царской России за исключением Прибалтики, Бессарабии, Западной Украины и Белоруссии, а также изначально имевших особый статус Финляндии и Польши.

Однако проявления национального сепаратизма, а также сомнения в том, что иностранный пролетариат поддерживает идеи мировой революции, заставили Ленина пересмотреть свои взгляды на идеальное государственное устройство. Он стал федералистом, сделав ставку на то, что широкие права, предоставленные отдельным нациям, должны облегчить процесс вхождения новых стран в социалистическое объединение.

Но такие идеи не понравились генеральному секретарю ЦК ВКП (б) Иосифу Сталину. Он выступал за то, чтобы социалистические республики, входящие в состав Советской России, обладали правами автономий. Из числа республиканских компартий ленинский проект полностью поддерживали только коммунисты Белоруссии, остальные либо выступали за идеи Сталина, либо воздерживались от однозначных оценок. Однако Ленину, несмотря на плохое состояние здоровья, удалось продвинуть идею федеративного союза с широкими правами отдельных республик.

«Представители советского Туркестана у В.И. Ленина», 1918 год. Репродукция

РИА Новости

29 декабря 1922 года был подписан договор о создании СССР, а 30 декабря этот документ одобрил I Всесоюзный съезд Советов. В состав Советского Союза наряду с РСФСР вошли Белорусская ССР, Украинская ССР и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, объединившая Азербайджан, Армению и Грузию.

Первая Конституция

Каждая из входивших в состав СССР республик успела принять свою конституцию. И сразу после создания нового объединения стартовала работа по написанию общесоюзного основного закона. Уже в июне 1923 года проект Конституции СССР обсуждался на Пленуме ЦК РКП(б), а 6 июля II сессия ЦИК СССР его одобрила.

31 января 1924 года Конституция Союза Советских Социалистических Республик была официально утверждена II Всесоюзным съездом Советов. Действовал первый основной закон СССР более 12 лет — вплоть до принятия так называемой Сталинской конституции в 1936 году.

Состояла Конституция 1924 года всего из двух разделов — Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. В основном законе подчёркивался добровольный и равноправный характер объединения республик, поддерживались идеи мировой революции и провозглашалась диктатура пролетариата.

Республики наделялись широкими правами. К ведению союзного руководства формально относились внешние отношения и торговля, военные вопросы, общее руководство экономикой, планирование бюджета, а также разработка стратегических основ законодательства. Республики имели право выхода из СССР. При этом гражданство было общесоюзным.

Верховным органом власти становился Съезд Советов СССР. В перерывах между съездами страной руководил Центральный исполнительный комитет.

«Инструмент совершения мировой революции»

Эксперты называют процесс принятия Советским Союзом Конституции 1924 года закономерным.

«Происходило учреждение молодого государства, СССР, с точки зрения нормативной функциональности, и это требовало принятия основного закона. Конституция была достаточно небольшой и не охватывала таких серьёзных вопросов, как, например, права человека. Они отражались в республиканских конституциях, а на союзном уровне были зафиксированы только в новой Конституции 1936 года», — отметил в беседе с RT член Российской РАЮН, доктор юридических наук, профессор Сергей Комаров.

Как подчеркнул в беседе с RT заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Владимир Томсинов, принципы формирования государства, заложенные в первой Конституции СССР, в какой-то мере создали предпосылки для грядущего распада страны.

«Конституция 1924 года была принята в то время, когда в обществе ещё царило революционное сознание и принципы революционной целесообразности. Считалось, что по мере того, как социалистические революции будут происходить в других государствах, они станут присоединяться к СССР. Поэтому Ленин и сделал ставку на создание национальных республик, что потенциально могло облегчить данный процесс. Но национальный принцип формирования федеративного государства — это своего рода бомба замедленного действия, которая зачастую несёт угрозу будущего распада», — пояснил Томсинов в интервью RT.

По его мнению, принятый закон не был направлен на решение внутренних проблем нового государства и это стало слабым местом Конституции 1924 года.

«Авторы Конституции изначально смотрели на СССР не как на самостоятельное государство, а лишь как на инструмент совершения мировой революции. Соответственно, вместо того чтобы решать внутриполитические, правовые, экономические вопросы, все силы и средства должны были бросаться на новые революции», — отметил Томсинов.

С точки зрения эксперта, созданием самодостаточного государства в СССР занялся Иосиф Сталин.

«Государство, существующее само по себе, а не как инструмент для реализации неких внешних идей, было провозглашено только в Конституции 1936 года. Её лозунгом стала, наконец, законность, а не мировая революция.

Фактически в конце 1920-х — начале 1930-х годов в Советском Союзе произошла новая революция, в ходе которой большевики-почвенники победили большевиков — сторонников мировой революции, отчаянно сопротивлявшихся принятию нового основного закона», — рассказал Томсинов.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100128