Западная пресса о выходе США из ДРСМД
00:59. 5 февраля 2019 Просмотров - 38 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Комментарии западных СМИ по поводу краха договора ДРСМД.
Предательство наследия Рейгана
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Советским Союзом, подписанный 8 декабря 1987 года, запрещает его участникам разработку и размещение ракет дальностью от 500 до 5500 км. В декабре прошлого года США и их союзники обвинили Россию в нарушении ДРСМД и дали ей 60 дней на «исправление» — то есть, на уничтожение ракет 9М729 и связанного с ними оборудования.
По истечении этого срока госсекретарь США Майк Помпео объявил, что со 2 февраля Вашингтон приостанавливает действие договора, потому что Москва отказалась от выполнения выдвинутых условий. «Нарушения со стороны России подвергают большой опасности миллионы европейцев и американцев. Москва стремится сделать так, чтобы США отставали от неё в военном отношении, — отметил Майк Помпео в прямом эфире на телеканале CNN. — Наш долг — продемонстрировать адекватную реакцию. Когда происходят столь бесстыдные нарушения договора и появляется непосредственная угроза для нашей безопасности, мы должны дать свой ответ».
По условиям договора РСМД, он может быть окончательно упразднён лишь через 6 месяцев после объявления о прекращении его действия, благодаря чему «остаётся ещё немного пространства для манёвра, чтобы, возможно, спасти соглашение», выражает надежду немецкий телеканал N-TV. В то же время, в материале уточняется: «крайне маловероятно, что Россия пойдёт на уступки в этом споре», да и США не особенно заинтересованы в сохранении договора в его нынешнем виде. На отсутствие стремления спасти ДРСМД указывает и экс-сотрудник американской разведки Юджин Румер. «Ни администрация Трампа, ни российское правительство, похоже, не заинтересованы в сохранении» этого договора, цитирует его слова французская газета Libération.
Это дал понять и американский президент Дональд Трамп, намекнувший в беседе с журналистами, что Вашингтон открыт для переговоров, но уже по новому ракетному соглашению: «Надеюсь, что удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше». Глава Белого дома отдельно подчеркнул, что «хотел бы это увидеть» — «но надо, чтобы все его придерживались, ведь есть определённая сторона, которая почти притворяется, что его не существует».
По версии европейских СМИ, одной из причин решения Трампа стал Китай. Так, политолог Антуан Бондаз во французской газете Le Figaro поясняет, что «большую часть баллистического арсенала Китая составляют ракеты, которые запрещено создавать американцам и русским в рамках договора», причём этот арсенал «позволяет Пекину угрожать американским базам в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и предоставляет Китаю «стратегическое преимущество в Азии». Такого же мнения придерживается эксперт New York Times по безопасности Дэвид Сэнгер, утверждающий, что китайцы воспротивятся подобному соглашению, «потому что такое оружие составляет большую часть их арсенала», и, в случае соответствующих ограничений, они лишатся «почти всего, что имеют».
Решение США о выходе из ДРСМД «не стало сюрпризом, принимая во внимание бесплодные дипломатические усилия США с целью убедить Россию соблюдать условия соглашения», пишет канадская La Presse Canadienne.
НАТО в этом споре приняло сторону США и подчеркнуло, что «полностью поддерживает решение США о выходе из ДРСМД», сообщает британская газета The Daily Telegraph. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал Россию вернуться к соблюдению условий соглашения и заявил о стремлении продолжать переговоры с Москвой. Он обратил внимание на то, что НАТО «не имеет намерения размещать новые ядерные ракеты, но мы должны быть уверены, что у нас и впредь будут убедительные и эффективные средства устрашения и обороны», поэтому альянс будет рассматривать различные варианты.
Что касается союзников США по НАТО, большинство сошлись в том, что Россия нарушала условия ДРСМД. Одновременно с этим они выразили сожаление по поводу выхода Вашингтона из договора.
Канцлер Германии Ангела Меркель ещё в пятницу заявила: «Для нас ясно, что Россия нарушила этот договор». При этом она говорила о намерении использовать остающийся срок в 6 месяцев для проведения дальнейших переговоров с Россией. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас вслед за канцлером обвинил в крахе договора российскую сторону и вместе с тем предостерёг, что без соглашения мир станет менее безопасным.МИД Франции также заявил, что «Россия разработала ракетный комплекс 9M729 в нарушение условий договора», однако Париж «продолжит поддерживать серьёзный диалог с Россией и тесно взаимодействовать со своими союзниками по НАТО». В то же время, Франция «сожалеет, что оказалась в ситуации, при которой США вынуждены были объявить о своём выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности», пишет Challenges, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства страны. Канада также возложила ответственность «за неминуемый конец соглашения» на Россию, отметив своё «разочарование» тем фактом, что действия Москвы «привели к такому решению со стороны США», сообщает La Presse Canadienne.
При этом представители политических кругов и международные СМИ раскритиковали правительство Дональда Трампа за решение выйти из договора.
В частности, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в эфире телеканала CNN заявила, что вопросы по поводу того, не нарушает ли Россия условия ДРСМД, возникали и раньше. «Но я считаю, что было бы лучше попытаться придумать, как заново согласовать определённые части и привлечь Россию к ответу, — отметила она. — И я считаю, что важно не просто продолжать выходить из соглашений. Я думаю, это не лучший образ действий для Америки». Свою позицию Олбрайт аргументировала тем, что в результате США создают себе «репутацию страны, которая не придерживается договоров, которые сама же и заключает». В свою очередь обозреватель Newsweek Уильям Ламберс считает, что выходом из ДРСМД правительство Трампа «предаёт наследие Рейгана», который, как напоминает журналист, стремился добиться того, чтобы однажды в мире совсем не осталось ядерного оружия.
«Трамп специализируется на том, чтобы выходить из крупных международных договорённостей, — подхватывает испанская газета La Vanguardia. — Американский президент расширил список международных соглашений, из которых он вышел за два года пребывания в Белом доме». С точки зрения издания, такие действия США «демонстрируют отход от политики многосторонних отношений и крупных международных консенсусов», а также говорят о том, что «Вашингтон делает серьёзную ставку на двусторонние отношения, которые позволят навязывать, прежде всего, интересы главенствующей державы». Таким образом, «все эти манёвры являются претворением в жизнь великого девиза «Америка прежде всего», уверяет испанский журналист.
Французская газета Le Figaro предостерегает, что «в политическом плане главным проигравшим от выхода США из договора станет Европа, для которой это соглашение было символом окончания холодной войны». По версии издания, в новых обстоятельствах «геополитическая дуэль между Москвой и Вашингтоном переходит в ядерное измерение, угрожая расшатать архитектуру разоружения, построенную во времена холодной войны».
А обозреватели CNN Элиот Энджел и Адам Смит и вовсе полагают, что выходом из ДРСМД США не только подвергают мир опасности, но и «играют на руку Путину». В своей колонке на сайте телеканала они пишут, что разрыв соглашения не только развяжет руки российскому президенту и позволит ему винить во всём Запад, но и причинит ущерб НАТО: далеко не все в альянсе разделяют мнение, что в Европе должны быть размещены американские ядерные ракеты. Поэтому разногласия между странами-членами лишь отвечают «долгосрочным геополитическим целям Путина».
Разногласия по поводу необходимости размещения новых ядерных ракет на территории союзников США действительно присутствуют. Так, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович потребовал установить в Европе новые ядерные ракеты США. «Это в наших европейских интересах — чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте, — поделился дипломат с журналистами немецкого журнала Der Spiegel, добавив, что Польша этого «совсем не хочет», но «всё зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем».
Напротив, глава МИД Германии Хайко Маас исключал возможность размещения американских ядерных ракет на территории своей страны ещё до объявления решения Вашингтона. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, теперь дипломат снова высказался против разжигания дискуссии по поводу ядерной гонки в Европе: «Европа больше не разделена, как во времена железного занавеса. Холодная война позади. Слава богу». После выхода США из ДРСМД глава внешнеполитического ведомства Германии призывает весь мир к новой инициативе по разоружению на международном уровне, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine.
Между тем, дискуссия, которой хотел бы избежать Маас, уже началась и активно набирает обороты. «США выходят из ДРСМД и открывают дорогу для гонки вооружений с Россией, Китаем и Ираном», — пишет испанская газета El Mundo. С прекращением действия ДРСМД «в ядерном щите, которым США накрыли Европу, образуются дыры», и Москва сможет «шантажировать европейские государства» при помощи своих новых ракет, а «трансатлантическая безопасность даст трещину», рассказал немецкой Süddeutsche Zeitung политолог и профессор высшей школы бундесвера в Мюнхене Карло Масала. По его мнению, исключать возможность размещения американских ядерных ракет в Германии и Европе — значит заведомо ослаблять свою позицию в переговорах с Москвой.
Напротив, министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, как и его немецкий коллега, концентрирует внимание на опасности новой гонки вооружений. «Новое распространение ядерного оружия будет представлять опасность не только для Европейского союза, но и для всей Европы», — цитирует слова Рейндерса бельгийская газета Le Soir. «Призрак новой гонки вооружений и «ограниченной ядерной войны» в Европе вернулся в эту пятницу, когда США объявили о выходе из ДРСМД», — пишет испанская El Mundo. «Дух «ракетного кризиса» витает над двумя супердержавами времён холодной войны», — вторит Le Figaro, в то время как немецкий телеканал ZDF анонсирует документальный фильм о «новой холодной войне» и грозящей «гонке ядерных вооружений».
О росте опасений по поводу начала новой гонки вооружений говорят и в эфире CNN — однако на этот раз беспокойство репортёров связано с заявлением российского президента. Владимир Путин объявил о «зеркальном ответе» на действия США: Россия приостанавливает выполнение обязательств по Договору РСМД и продолжает разработку ракет средней дальности.
https://russian.rt.com/inotv/2019-02-02/Predatelstvo-naslediya-Rejgana-mirovie-SMI – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4754287.html
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“…выходом из ДРСМД США не только подвергают мир опасности, но и «играют на руку Путину»” – а может быть наш “великий и ужасный” договорился с отцами денег и они ему Европу отдали…
А что, красава!