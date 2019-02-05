В.В. Пякин. Вопрос- ответ от 4 февраля 2019 г.

Согласно объявлению на сайте Пякина, очередной выпуск планируется не раньше ... визита в Австрию Президент России ответил на вопросы ведущего австрийской телерадиокомпании ORF... господина Федерального канцлера Курца в феврале этого года. Именно исходя из...
... правительственных войск в феврале заставила объединиться крупнейшие...», — сказал Валерий Пякин. Узнайте множество интереснейших подробностей...обещаний главарей бандгрупп ответить на начавшееся перемирие..., отвечая на соответствующий вопрос. При этом он указал...
...Пуримом 1953 года. 28 февраля – 1 марта. ...граждане вдруг стали задаваться вопросами: Почему американцы отторгли...Россия смогла ответить выдворением американских дипломатов? Ответ прост, потому...со всеми этими Тараскиными, Пякиными, Федоровыми, Стариковыми в ...