От автора мема „английские учёные”

По словам "мировых ученых" наблюдаемая Вселенная сейчас имеет диаметр 93 млрд световых лет [1 св. год – это расстояние порядка 10 триллионов км. – Прим. ss69100 .] . То есть, радиус ее 46,5 млрд. Так было до 2016 года, пока я не опубликовал в одном из западных журналов интересное сравнение, от которого "мировые ученые" схватились за голову. И срочно начали корректировать размеры Вселенной.

Вариантов опровергнуть множество. Я выберу самый простой, дабы не напрягать читателей сложными выкладками. Мы просто сравним некоторые цифры и порассуждаем логически. Лады?

Вы утверждаете, что Большого Взрыва не было и теория Эйнштейна не верна. Но ведь мировые ученые говорят про обратное. Можете их опровергнуть?



Смотрите сами: при радиусе 46, 5 млрд св.л., по утверждениям "английских ученых" (кто не помнит, это мой мэм запущенный в самом начале появления интернета для определения откровенных дурней в науке), сам Большой Взрыв произошел 13,75 млрд св. лет назад. Арифметика подсказывает 46,5 – 13,75 = 32,75 св. лет.



Как так может быть, что Большой Взрыв меньше видимой Вселенной, если он назван условием его расширения?

Как говорится "английские ученые прослезились" и покойный ныне "теоретик" Хоккинс срочно начал уменьшать видимую Вселенную.

Но уменьшать ее сильно нельзя, потому, что тогда летят к едреней фене все остальные теории и расчеты этих откровенных фантазеров и болванов, представляющих западную науку.

Согласно сегодняшним представлениям, размер наблюдаемой Вселенной составляет примерно 45,7 миллиардов световых лет (или 14,6 гигапарсек).

45,7 : 2 = 22,85 – это новый радиус. Его просто уменьшили в два раза. И это почти предел. Там можно наскрести половину гигапарсека, но это обрушит столько докторских диссертаций, что о западной астрономии можно будет забыть на долгие столетия.



Теория Большого Взрыва четко просчитана и на ней выросли целые поколения западных ученых. И в основе ее цифра 13.75 млрд световых лет, когда и произошел яко бы БВ.



А для теории квантовой физики требуется еще одна цифра – край видимой Вселенной. Вот от них и пляшут все вычисления этих горе-теоретиков.



Уменьшать Вселенную дальше нельзя, иначе полетят в тар-тара-ры все эти черные дыры, струны, лифты, темные материи, но главное денежное содержание английских ученых и примкнувших к ним балбесов из иных галлюцинаций.

Да же при уменьшенном радиусе между радиусом видимой вселенной и радиусом БВ очень существенная разница 9.1 млрд св. лет. Откуда эти миллиарды взялись, английские ученые пояснить не могут.



Были робкие заявления, что свет двигался неравномерно, но тогда это полностью нивелировало теорию Эйнштейна, где свет постоянная величина в формуле Е=МС(2). То есть либо Эйнштейна на помойку, либо теорию БВ туда же.

Сегодня вам не скажут, что оба заблуждения проистекают одно из другого, хотя вранье Эйнштейна первично.

Эту несуразицу пытаются пояснить и тем, что границы наблюдаемой вселенной обусловлены не только возрастом, но и расширением вселенной.

Я знаком с этими "доказательствами" – примитив для ПТУ по подготовке ковбоев-доярок в штате Монтана. самая обычная подгонка данных недобросовестного студента под лабораторную работу.

Вселенная это океан, состоящий из особой эфирной воды имеющей два элемента Ньютоний и Короний, которые убрали из Таблицы Менделеева дружки Эйнштейна. Но сам этот океан это капля воды, а точнее подогретого водяного пара. Одна из капель в сосуде с кипящей водой если говорить конкретно о нашей вселенной.



Любая жидкость может принимать лишь две формы: капли и сосуда в котором она находится. Так вот сосуд это то, за границами которого, нет ничего. Даже Бога. Есть Бог – есть Вселенная, нет Бога – нет Вселенной.

Однако, он может расширяться. То есть увеличился Замысел Божий, увеличился сосуд. И размер его ничем не ограничен. Ничто превращается в нечто, благодаря огню живущему в самом сосуде – электричеству.

Впрочем, это долгий рассказ и в этом 2019 году я вам расскажу, как устроена вселенная. Но всему свое время. К этому еще нужно подойти и посмотреть сначала на Солнечную систему со стороны. И помогут нам в этом пифагорейцы.

А пока я хочу пояснить, что такое западная наука.

Слова, которые нельзя перевести на иной язык-мову, лингвисты называют реалиями языка или лексемами.

Таким словом в английском языке является ПОШЛОСТЬ (Poshlost).

Сложность перевода на английский язык слова «пошлость» связана с тем, что даже в русском языке нет однозначного определения этой лексеме.



Слово это одновременно может обозначать безвкусицу, вульгарность, избитость, банальность, нравственную нищету и сексуальную распущенность. В общем, кто во что горазд, хотя слово это до воцарения Романовых имело вполне конкретное значение.



Например, пошлой девицей в своем письме царь Иван Грозный именует английскую королеву и та не смеет ему возражать.

На самом деле «пошлость» понималась нашими предками, как поддельная красота, значимость, ум, иногда неприкрытая бездарность. Пошлость предполагает не подтверждаемый внутренним содержанием внешний лоск.

Вот так и западная наука – лоску много, содержания нет. Пошляки одним словом.



Комиссар Катар

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