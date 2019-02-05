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Обнаружены тысячи новых видов в микробиоме человека

19:40. 5 февраля 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:


Биологи из Трентского университета (Италия) провели масштабное исследование микробиома человека и нашли почти четыре тысячи новых видов микроорганизмов. Большая часть из них принадлежала «незападному населению». Работа опубликована в журнале Cell.

Руководивший исследованием Никола Сегата (Nicola Segata) рассказал:

«Наш микробиом эволюционировал вместе с нами на протяжении миллионов лет, но недавний переход к западному образу жизни, включающему лучшую гигиену, доступ к антибиотикам и диету с высоким содержанием жиров, мог оказать влияние на наш кишечник и изменить симбиоз микробиома и человека».

Микробиом — совокупность микроорганизмов, живущих с человеком в симбиозе в разных частях тела, таких как кишечник, ротовая полость или репродуктивная система. Несмотря на тщательные исследования микробиома, ученые догадывались, что большая часть микроорганизмов остается неизвестной. Авторы изучили микробиом жителей 32 стран, в числе которых США, Китай, Израиль, Швеция и Дания. Семь наборов данных получили из невестернизированных стран вроде Монголии, Танзании и Фиджи.


Территории взятия образцов / ©Cell

Исследование коснулось четырех областей: кожи, кала, влагалища и полости рта. Специалисты составили каталог из 154 723 микробных геномов. Они перечислили 4 930 видов, 77 процентов которых оказались абсолютно новыми. По словам Николы Сегаты, команда надеялась найти неизвестные виды, но полученное количество превзошло все их ожидания. Большая часть из них оказалась у жителей «незападных стран». Биологи считают, так получилось из-за того, что их образ жизни способствует большему разнообразию в кишечной среде. В дальнейшем исследование поможет понять причины распространения аллергии и аутоиммунных заболеваний.

Ранее исследователи из компании InSilico Medicine разработали метод с использованием машинного обучения, позволяющий с погрешностью всего в четыре года определить возраст человека по бактериям в его кишечнике. Кроме того, алгоритм выделил 39 видов кишечных бактерий, которые были наиболее важными в прогнозировании возраста.


Источник: http://nashaplaneta.su/news/obnaruzheny_tysjachi_novykh_vidov_v_mikrobiome_cheloveka/2019-02-05-63141

Метки: исследования, прогнозы ученых
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