Над смертью Карбышева пошутили. Кто на очереди: Матросов или Гагарин?

Обозреватель КП.ру Дмитрий Стешин анализирует скандальную историю, которая всплыла не так давно в соцсетях.

На канале ТНТ решили повторить «гениальный сюжет» из программы «Камеди Вуман» из далекого 2013 года. Наверное, потому что шесть лет назад на эту шутку никто не обратил внимания, а второй раз — в два раза смешнее. Две хабалки, изображающие «средних российских женщин», проводят спиритический сеанс. В юмореске есть такие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал? Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял».

Напомню, если кто забыл — генерал Карбышев у нас числится в пантеоне героев, незримого воинства, оберегающего Россию своими поступками: враги должны десять раз подумать — стоит ли с нами связываться? Про подвиг генерала знают все. Дмитрий Карбышев попал раненым в плен в феврале 1945 года, в концлагере Маутхаузен его обливали холодной водой, пока не остановилось сердце от переохлаждения.

Реакция на юмореску была слабенькая. Внуку генерала добрые люди помогли составить иск к телеканалу ТНТ. Ну выплатит канал 100 тысяч рублей и что? Никита Михалков в программе «Бесогон» отреагировал — назвал женщин, шутивших над генералом, «овцами». И все.

А где миллионы людей участвующих в «Бессмертном полку»? Я не знаю. Зато знаю неприятное — мы опять воспроизводим последние, предсмертные годы СССР, ту самую двойную мораль, которая и погубила Советский Союз. Когда по «Кодексу строителя коммунизма» жили только в телевизоре и на передовицах газет. В итоге, за СССР никто не вышел на улицу, а люди под присягой «ждали приказа». И только в городе Саранске отец моего коллеги укусил за ухо милиционера, пытавшегося снять советский флаг с горисполкома.

Единственный, зафиксированный мной случай народного протеста в августе 1991 года. Когда будут снимать флаги российские, все повторится. Двойная мораль конечна, нельзя жить с ней всегда — очень неустойчивая конструкция, ее раздирают противоречия и центробежные силы.



Пошутили на ТНТ, через пару дней пошутил владелец фирмы «Владыка морей»

Мы сокрушаемся над разрушенными памятниками героям войны в Польше и Прибалтике, но почему-то боимся использовать тысячи способов, чтобы это пресечь, а виновных наказать. У нас законодательно запрещено реабилитировать фашизм и пересматривать итоги Великой Отечественной, а смеяться над ее жертвами можно. У нас под боком, в бывшей нашей республике маршируют батальоны с рунами на знаменах, а мы им в ответ — мирный «Бессмертный полк» с портретами предков, не стыдясь позорного парадокса.

Особенно позорно получается, когда родственники воевали на Степном фронте и Первом и Втором Украинском. Вот как моя бабушка, воевавшая на Донбассе в ПВО. Слава Богу, не дожила она чуть-чуть до 2014 года. Я ей звонил из командировок, и уж не знаю — какой бы привет передал бабушке из осажденного Славянска, который она когда-то освобождала.

А пока все идет своим путем в бездну.

Пошутили на ТНТ, через пару дней пошутил владелец фирмы «Владыка морей», торгующей морепродуктами — «При заморозке мидия погибает как генерал Карбышев, с плотно стиснутыми зубами. Если створки приоткрыты, она замерзла уже дохлой».

Не сочтите за рекламу. Просто смейтесь, плакать будем потом.

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Дмитрий Стешин