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Над смертью Карбышева пошутили. Кто на очереди: Матросов или Гагарин?

23:30. 5 февраля 2019 Просмотров - 506 2 коммент. Опубликовал:
Над смертью Карбышева пошутили. Кто на очереди: Матросов или Гагарин? | Русская весна

Обозреватель КП.ру Дмитрий Стешин анализирует скандальную историю, которая всплыла не так давно в соцсетях.

На канале ТНТ решили повторить «гениальный сюжет» из программы «Камеди Вуман» из далекого 2013 года. Наверное, потому что шесть лет назад на эту шутку никто не обратил внимания, а второй раз — в два раза смешнее. Две хабалки, изображающие «средних российских женщин», проводят спиритический сеанс. В юмореске есть такие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал? Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял».

Напомню, если кто забыл — генерал Карбышев у нас числится в пантеоне героев, незримого воинства, оберегающего Россию своими поступками: враги должны десять раз подумать — стоит ли с нами связываться? Про подвиг генерала знают все. Дмитрий Карбышев попал раненым в плен в феврале 1945 года, в концлагере Маутхаузен его обливали холодной водой, пока не остановилось сердце от переохлаждения.

Реакция на юмореску была слабенькая. Внуку генерала добрые люди помогли составить иск к телеканалу ТНТ. Ну выплатит канал 100 тысяч рублей и что? Никита Михалков в программе «Бесогон» отреагировал — назвал женщин, шутивших над генералом, «овцами». И все.

А где миллионы людей участвующих в «Бессмертном полку»? Я не знаю. Зато знаю неприятное — мы опять воспроизводим последние, предсмертные годы СССР, ту самую двойную мораль, которая и погубила Советский Союз. Когда по «Кодексу строителя коммунизма» жили только в телевизоре и на передовицах газет. В итоге, за СССР никто не вышел на улицу, а люди под присягой «ждали приказа». И только в городе Саранске отец моего коллеги укусил за ухо милиционера, пытавшегося снять советский флаг с горисполкома.

Единственный, зафиксированный мной случай народного протеста в августе 1991 года. Когда будут снимать флаги российские, все повторится. Двойная мораль конечна, нельзя жить с ней всегда — очень неустойчивая конструкция, ее раздирают противоречия и центробежные силы.


Пошутили на ТНТ, через пару дней пошутил владелец фирмы «Владыка морей»

Мы сокрушаемся над разрушенными памятниками героям войны в Польше и Прибалтике, но почему-то боимся использовать тысячи способов, чтобы это пресечь, а виновных наказать. У нас законодательно запрещено реабилитировать фашизм и пересматривать итоги Великой Отечественной, а смеяться над ее жертвами можно. У нас под боком, в бывшей нашей республике маршируют батальоны с рунами на знаменах, а мы им в ответ — мирный «Бессмертный полк» с портретами предков, не стыдясь позорного парадокса.

Особенно позорно получается, когда родственники воевали на Степном фронте и Первом и Втором Украинском. Вот как моя бабушка, воевавшая на Донбассе в ПВО. Слава Богу, не дожила она чуть-чуть до 2014 года. Я ей звонил из командировок, и уж не знаю — какой бы привет передал бабушке из осажденного Славянска, который она когда-то освобождала.

А пока все идет своим путем в бездну.

Пошутили на ТНТ, через пару дней пошутил владелец фирмы «Владыка морей», торгующей морепродуктами — «При заморозке мидия погибает как генерал Карбышев, с плотно стиснутыми зубами. Если створки приоткрыты, она замерзла уже дохлой».

Не сочтите за рекламу. Просто смейтесь, плакать будем потом.

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Дмитрий Стешин

Источник: http://rusvesna.su/news/1549395306

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 17606 15282
    Вячеслав 6 февраля 2019 в 11:01 Ссылка Пометить
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    А чему тут удивляться? Это результат того, что ВСЕМИ каналами, в т.ч. и этим тнт, командуют не представители коренных народов России, а пришлые – те, у кого есть свои государства за нашими границами… Для них главное – бабло, и плевали они на горе, которое пережил наш народ в той войне и на наших павших героев…

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  • 4690 4307
    strelez 6 февраля 2019 в 11:51 Ссылка Пометить
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    Интересна мысль автора, что честь и достоинство погибших защитников Отечества должны защищать родственники, а не спасённое ими государство.
    Есть законы, есть отслеживающие их исполнение структуры.
    Существуя на деньги налогоплательщиков, почему в данном случае они не реагируют? Родственники не всегда могут отследить за публикациями и выступлениями, нет достаточного объёма необходимых юридических познаний, просто не осталось или не было родственников.
    Но стоит только разместить фотографию советских солдат с низложенными фашистскими знамёнами как, вероятно, разославший будет иметь определённые собеседования. Вспомните Архангельск.
    Защита Памяти – государственное дело, а не инициативных одиночек.

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