Кто назвал войну «холодной»?
09:40. 5 февраля 2019 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Холодную войну придумал Джордж Оруэлл
Термин «холодная война» был запущен в оборот в 1946 году и стал обозначать состояние политической, экономической, идеологической и «полувоенной» конфронтации. Один из главных теоретиков этого противостояния, основатель и первый руководитель ЦРУ Аллен Даллес считал его вершиной стратегического искусства — «балансированием на грани войны». Выражение «холодная война» впервые прозвучало 16 апреля 1947 года в речи Бернарда Баруха, советника президента США Гарри Трумэна, перед палатой представителей штата Южная Каролина. Однако первым термин «холодная война» употребил в своём произведении «Вы и Атомная Бомба» Джордж Оруэлл, в котором «холодная война» означала продолжительную экономическую, геополитическую и идеологическую войну между США, Советским Союзом и их союзниками.
План по бомбардировке Луны
В период Холодной войны США стремились доказать СССР свое превосходство в космосе. Среди проектов был план по бомбардировке Луны. Его разработали ВВС США после того, как Советский Союз запустил свой первый спутник. Предполагалось запустить ядерную ракету на поверхность Луны, чтобы спровоцировать страшный взрыв, который можно было бы увидеть с Земли. В конечном итоге замысел не был реализован, поскольку, по мнению учёных, последствия миссии были бы катастрофическими, если бы она завершилась провалом. Ракеты тех времен вряд ли могли выйти за орбиту Земли. Приоритет был отдан экспедициям на Луну, а существование планов по взрыву бомбы долго оставалось в тайне. Большая часть документации о «Проекте А119» была уничтожена, о его существовании стало известно в 2000 году. Американское правительство до сих пор официально не признало существование подобных планов.
США планировали сбросить на СССР 300 атомных бомб
В 1949 году Пентагон принял план «Дропшот», согласно которому предусматривалось сбросить 300 атомных бомб на 100 советских городов, а затем оккупировать страну силами 164 дивизий НАТО. Операция должна была начаться 1 января 1957 года. За счёт бомбардировок хотели уничтожить до 85% советской промышленности. Массовые атаки советских городов должны были принудить СССР и его союзников к капитуляции. В войне против Советского Союза планировалось задействовать около 6 миллионов 250 тысяч человек. Разработчики ставили целью вести не только военные действия, но и психологическую войну, подчеркивая, что «психологическая война — чрезвычайно важное оружие для содействия диссидентству и предательству среди советского народа; она подорвет его мораль, будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в стране».
Операция «Анадырь» на острове Свободы
Серьезным испытанием Холодной войны стал Карибский кризис. В ответ на размещение американских ракет средней дальности близ советских границ — в Турции, Италии и Англии — Советский Союз по согласованию с правительством Кубы начал установку своих ракет. В июне 1962 года в Москве был подписан договор о размещении Советских вооруженных сил на острове Свобода. Первые боевые подразделения, участвовавшие в операции под кодовым названием «Анадырь», прибыли в начале августа 1962 года, после чего началась переброска ракетных ядерных зарядов. Всего численность советской группировки на Кубе должна была составить 44 тыс. человек. Однако осуществиться планам помешала блокада Кубы. США объявили её после того, как им удалось обнаружить на острове стартовые площадки для запуска баллистических ракет средней дальности. До объявления блокады на Кубу прибыли около 8000 солдат и офицеров и было переброшено 2000 машин, 42 ракеты и 36 боеголовок.
Начало гонки вооружений
29 августа 1949 года, когда Советский Союз провёл первое испытание атомной бомбы, что стало началом гонки вооружений. Изначально ни у Соединенных Штатов, ни у Советского Союза не было в наличии большого арсенала ядерного оружия. Но в период с 1955 по 1989 год в среднем каждый год проводилось около 55 испытаний. Только в 1962 году было проведено 178 испытаний: 96 осуществили Соединенные Штаты и 79 — Советский Союз. В 1961 году в Советском Союзе прошло испытание самого мощного ядерного оружия — «Царь-Бомбы». Испытание прошло на полигоне Новая Земля в зоне Северного полярного круга. Во время «Холодной войны» было сделано много попыток договориться о всеобщем запрете на проведение испытаний ядерного оружия, но только в 1990 году Договор об ограничении испытаний ядерного оружия стал выполняться.
Кто победит в Холодной войне?
Со второй половины 60-х годов в СССР появились сомнения в возможности выйти победителем в войне. Руководство СССР стало искать возможности заключения договоров о запрещении или ограничении стратегических ядерных вооружений. Первые консультации о возможных переговорах были начаты в 1967 году, однако взаимопонимания на тот момент достигнуто не было. В СССР решили срочно ликвидировать отставание в области стратегических вооружений, а оно было более чем внушительным. Так, в 1965 году США имели на стратегических носителях 5550 ядерных боезарядов, а СССР — только 600 (в эти подсчеты не включены боеголовки на ракетах среднего радиуса действия и ядерные бомбы для бомбардировщиков с дальностью полета менее 6000 км).
Восемь нулей для баллистических ракет
В 1960 году в США началось производство межконтинентальных ядерных баллистических ракет наземного базирования. У таких ракет был предусмотрен механизм защиты от случайного запуска — с помощью цифрового табло оператор должен был ввести код. На то время командование распорядилось установить на все подобные ракеты один и тот же код 00000000 (восемь нулей подряд). Такой подход должен был обеспечить быстрое реагирование при начале атомной войны. В 1977 году, принимая во внимание угрозу ядерного терроризма, командование приняло решение сменить простой и известный всем код на индивидуальный.
Секретный подземный город в Пекине
Начиная с 1969 года и в течение следующего десятилетия по приказу Мао Цзэдуна в Пекине строили подземное аварийное убежище для правительства. Этот «бункер» растянулся под Пекином на расстояние 30 километров. Единственной целью гигантского города было защититься в случае войны. В подземном городе находились магазины, рестораны, школы, театры, парикмахерские и даже каток для катания на роликах. Город мог одновременно вместить до 40 процентов жителей Пекина в случае войны.
8 трлн долларов на идеологическую конфронтацию
Известный историк Вальтер Лафабер оценил военные затраты США во время Холодной войны в 8 триллионов долларов. Эта сумма не включает военные действия в Корее и Вьетнаме, интервенцию в Афганистан, Никарагуа, Доминиканскую республику, Кубу, Чили и Гренаду, множество военных операций ЦРУ, а также траты на исследования, разработку, испытания и изготовление ядерных баллистических ракет. В разгар холодной войны США и СССР готовились к возможной атаке со стороны противника, поэтому ежедневно тратили в целом 50 миллионов долларов на создание оружия. (с)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8257602.html