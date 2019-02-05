Будущее сирот из детских домов. Ролик “Общего дела”

Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе.

http://donation.obshee-delo.ru/



Почему дети попадают в детские дома? Каково будущее воспитанников сиротских учреждений? Эти вопросы поднимаются в новом ролике “Общего дела”.



Поддержать создание фильма:

http://donation.obshee-delo.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=snhfrnXnAH8