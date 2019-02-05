Будущее сирот из детских домов. Ролик “Общего дела”
10:01. 5 февраля 2019 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе.
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Почему дети попадают в детские дома? Каково будущее воспитанников сиротских учреждений? Эти вопросы поднимаются в новом ролике “Общего дела”.
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Попадание наших детей в детские дома – это уже следствие… А причина – здесь:
Часть речи раввина Рабиновича:
Один из последних документов «Тайны беззакония» был опубликован в газете
«Вечерний Киев» 28 сентября 1992 года.
Наше время возвращается. Да оно от нас и не уходило (царизм – социализм, ред.). Оно всегда было и будет нашим. Как на земле всегда было добро и зло. Но нас всегда, кажется, больше потому, что мы – сильнее и агрессивнее добра и победить нас невозможно.
Мы будем менять форму и оболочку, будем менять вывески (царизм, социализм, коммунизм, капитализм – ред.) и цвета (красные, оранжевые, белые, зелёные…, «евро-пейц(с)ы», «азиаты», «негры»… – ред.), будем приспосабливаться к любым условиям, но выживем и победим.
Мы будем менять цвета
Наша цель одна – быть победителями. Ваша участь – всегда быть рабами во веки веков. Мы успели привить вам гены рабства навсегда. Мы дадим вам еще тысячи революций и перестроек, у вас будет вечная борьба за справедливость, но вы ее никогда не получите. Я буду говорить с вами открытым текстом не потому, что я нагл, а потому, что Я не ведаю страха (отправил еврейчик в газету бумажку, а сам забился в глубокую нору и «не ведает страха» – ред.).
За мной гигантская, несокрушимая сила («сила» = масса, дебилов–криптов – ред.) КПСС, КГБ, МВД, МИНФИН, МИНТОРГ, правительство, прокуратура и всякие Верховные Советы – это лишь просто рычаги в наших руках. Под нашу дудку пляшут президенты (нанятые крипты-шестёрки) и исполняют нашу волю, делают то, что мы хотим.
Нам глубоко плевать, сколько будет депутатов-радикалов – хоть миллионы (потому что депутаты выдвигаются криптами и только из своей среды – ред.).
Верх всегда будет наш! Вы можете забрать у нас дачи, привилегии, машины и т.д., но власть – никогда!
Нам глубоко плевать на мнение народа, оно для нас пустой звук. Ибо мнение это мы создаем сами. Пусть проводятся хоть сотни референдумов (референдумы – глупость и мошенничество, и проводятся самими евреями). Главное, чтобы наше мнение исполнял народ. На любое ваше наступление мы будем отвечать мощно и жестоко. Для нас раз плюнуть – уничтожить продукты, заводы, экологию, гласность, искусство и т.д. Для нас раз плюнуть принести вам голод, саботаж, нищету, разруху, болезни. Нам ничего не стоит стравить вас друг с другом, чтобы вы перегрызли себе глотки. Мы можем довести вас до отчаяния: чтобы вы взялись за оружие и пошли на крайность. Вот тогда вы физически почувствуете нашу силу.
Нас все время пугают народом, что он поднимется и все сметет. Наш (еврейский – ред.) народ никогда не поднимется, даже если это и произойдет – он никогда долго не удержит свою власть. Он просто не умеет это делать. Власть всегда вы будете отдавать нам сами! Так продумано, так запланировано. ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ ПОБЕДИТЬ НАС НАВСЕГДА (УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ). Но вы никогда не сможете его использовать, потому что только зло гения может додуматься до такого. Добро сделать этого не в состоянии.
Нам неплохо удалась с вами очередная игра в перестройку, гласность, демократию. То, что просит толпа — пожалуйста. Дадим, но столько, сколько это нам нужно. До чего смешна и наивна наша вера в серьезные намерения. Искусство говорить (…, как Троцкий и не важно, что – просто нести чушь – ред.) все и ничего — это тоже наше оружие. И на съездах вы увидели это в действии. Мы утопим вас в словоблудии. Ни одна ваша прогрессивная идея не прошла. Прошли те, которые мы хотели, сделав вид, что они идут от вас.
У нас есть сильнейшее оружие — большая могучая ложь, терпение,
приспособляемость, мгновенная реакция и, главное, способность действовать, что никогда не умел ни один борец за справедливость (крипт-провокатор, «справедливости» в природе не существует; у евреев – равномерное распределение собственности – ред.). К тому же у нас есть прекрасные способы выводить из строя таких борцов самой же толпой. мы же всегда в тени, живой пример — академик Сахаров. Это по нашему сценарию вы сами убили его (еврейчик, Сахаров, лаборант в еврейской «науке», в лагере занимался тем, что строчил доносы, стучал – ред.). Мы продолжаем наносить урон вашим лидерам и это только начало. Вы скоро увидите очередные жертвы, и не в ваших силах это предотвратить.
Рабы не способны к действиям. Вы способны только к послушанию и исполнению нашей воли. Все ваши потуги изменить что-то к лучшему (как вы считаете), кроме страданий, разочарований и безысходности, ничего вам не принесут. Нет, я не разубеждаю вас и не призываю вас опустить руки и не бороться. Действуйте, боритесь, побеждайте, упивайтесь победой – все это будет ваш самообман. Нам же нужна ваша (но по криптоеврейским сценариям – ред.) борьба с нами. Наши знания, разум, опыт всегда должны быть в форме.
Все ваши мечты и желания, вся ваша страсть животных кипят только вокруг одного — жратвы и барахла. Ваша зависть, жадность и тупость (тут перечислены некоторые признаки евреев – ред.) – беспредельны. И это колоссальное оружие в наших руках. Мы умеем им виртуозно пользоваться. Все, что мы делаем – мы делаем продуманно и гениально просто.
Вы судите о нас по номенклатурным чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто дураков мы всегда ставим на высокие посты (на «высокие» посты и «ниже» – только криптов – ред.). Они – наша броня и защита. Вся ваша энергия разбивается вдребезги об их чугунный монолит.
Вашей энергии рабского возмущения хватает до первой подачки. пара рефрижераторов с колбасой способна утихомирить любые ваши страсти и уничтожить мечты о демократии. Все ваши беды от того, что вы дети Земли и Космоса! Вы уничтожили все знания и опыт своих предков («уничтожили» евреи, потому что избавиться от накопленного опыта вообще невозможно; а пархатые не сумели перенять накопленный за многие тысячелетия, чужой, опыт и подменили его «наукой» диштрофиков – ред.) и повторяете лишь только их ошибки. Никто из вас не знает, в чем смысл жизни и предназначение человека на этой земле. Посмотрите на себя со стороны, чем вы занимаетесь и какой участи вы достойны. Вы рабы и разрушители. Мы вашими руками оскверняем землю. По нашей воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию, Идете с ножом друг на друга.
Так несите свой крест вечных мук и страданий.
Теперь скажу больше. Я открою вам ЦЕЛЬ И ПРОГРАММУ ПЕРЕСТРОЙКИ.
Государство хирело и не развивалось так, как на Западе. Был нужен стимул, новый энтузиазм народа. Была нужна его новая вера в светлое будущее. Мы никогда не давали вам жить настоящим, а только будущим, ну, иногда, прошлым. Так вот, перед нами встала задача — заставить вас с большим подъемом и кпд работать на нас. У нас была ошибка — мы слишком затянули паузу. 70 лет одного и того же — даже нам надоело. Народ не поверил нашим старым лозунгам. И появился новый — революция сверху. Демократия, гласность, перестройка! Вы хоть историю посмотрите — когда она приносила успех народу? Да никогда. Наш расчет строился на вашем невежестве. А оно у вас изумительное.
У хорошего хозяина — раб всегда одетый и здоровый. Такой раб больше и дольше работает, принося пользу своему хозяину (раболепствуют, пресмыкаются всегда и везде только евреи – ред.). И чтобы еще раз в этом убедиться, мы спрятали еду от вас. Реакция оказалась мгновенной. Кусок для вас — божество, а уж потом митинги, демонстрации, наука, искусство и т.д. И мы решили сделать вас вечными просителями. Вы будете просить у нас все и всегда: квартиры, еду, машины, талоны на водку, землю и даже воздух. Мы же будем давать вам столько, сколько посчитаем нужным для вашей частной собственности. Но вы сами всегда, вместе со всем вашим барахлом, будете нашей и только нашей частной собственностью. Государство — это мы. Нас немного, всего несколько сотен («несколько сотен» – миллионов и не «несколько» – ред.). Но мы можем почти все.
Эта исповедь — пощечина рабам, дабы они знали свое место, предназначение и своих господ. Мы приучили вас к рабству, и это стало для вас насущной потребностью. Это мы приучили вас лгать (через «лексику», «словарный запас» – «джезики» – ред.), и наша страна стала самой лживой страной в мире (ерунда, в «США» и «Европе» творится то же самое, криптоевреи повсюду – ред.). Это мы научили вас воровству, и вы стали самым непревзойденным народом-вором (снова глупость: у еврея, по своей природе профессионального вора украсть что-либо невозможно – слишком далеко запрятано наворованное добро, но можно отобрать – всё, а ненужное утилизировать – ред.). Это мы сделали норму вашей жизни уголовной. Мы сейчас спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным инстинктом потребления и разрушения. Это мы привили вам лень и отвращение к труду (всё время глупость – никто никогда и не трудился, даже, насекомые – ред.). Это мы научили вас разрушению, а не созиданию. Это мы из вас вышибли чувство достоинства, гордости, самоуважения, благородства, страдания, милосердия. это мы убрали молодежь от политики, бросив ей кость роков и порнухи. Это мы отвели вашу ненависть от нас на вас самих же. Это мы лишили вас веры и религии, испоганив вашу духовность и уничтожив любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевнобольными, отняли у вас здоровье и сделали вас зависимыми от лекарств и врачей. Мы создали лженауку и опошлили ваше искусство…