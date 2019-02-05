80-летие профессора МПГУ С.И.Шешукова “Я до конца верю в коммунизм”

.... Встречаясь с людьми, старой православной веры, у которых можно было что... «профессоров»; написать совершенно другую русскую историю; — под видом борьбы со старой верой...-30 лет сменяющие друг друга. Впрочем, дадим ему самому слово: «Профессор Виппер...
Необходимость появления роликов, посвященных вопросам атеизма, связана с наличием бесстыжей и свирепой православной цензуры на государственных и не очень государственных ТВ-каналах. Источник http://www.atheism.ru/
...-фальшивку под названием "ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА". Эту тему Марк Эли ...-фальшивку под названием "ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА", я смог однажды таки ...от миллиардов людей ещё в конце XIX века — в начале...политическое руководство с навязанной им верой в "богоизбранность", и какую...