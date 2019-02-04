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Хоррамшахр

16:11. 4 февраля 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:


Испытания новой иранской баллистической ракеты "Хоррамшахр" с дальностью полета 1800 километров.



















Прошлой осенью и зимой США несколько раз обвиняли Иран в разработке новых баллистических ракет и ссылались на "некие международные нормы", требовали это прекратить.
Иран публично США послал лесом, заявив, что у Ирана нет никаких обязательств по поводу разработки баллистических ракет и он будет продолжать их разрабатывать, испытывать и ставить на вооружение. И не намерен этот вопрос с кем-то обсуждать, так как считает это своим личным делом.

Данная ракета уже анонсировалась ранее и из отличительных особенностей имеет высокую дальность полета, возможность установки разделающихся боеголовок и достаточно большой вес боевой части.
Указывается, что данная ракета имеет определенные сходства с советской ракетой Р-27 выпускавшейся с конца 60х годов для атомных подводных лодок и способной нести ядерные боеголовки, хотя заявленные параметры новой иранской ракеты уступают советским разработкам 70-80х годов как в весе боевой части, так и в дальности полета.


Радиус поражения безусловно "обрадовал" Эр-Рияд и Тель-Авив.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4752955.html

Метки: иран, ракеты, фотографии
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