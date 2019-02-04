Испытания новой иранской баллистической ракеты "Хоррамшахр" с дальностью полета 1800 километров.Прошлой осенью и зимой США несколько раз обвиняли Иран в разработке новых баллистических ракет и ссылались на "некие международные нормы", требовали это прекратить.Иран публично США послал лесом, заявив, что у Ирана нет никаких обязательств по поводу разработки баллистических ракет и он будет продолжать их разрабатывать, испытывать и ставить на вооружение. И не намерен этот вопрос с кем-то обсуждать, так как считает это своим личным делом.Данная ракета уже анонсировалась ранее и из отличительных особенностей имеет высокую дальность полета, возможность установки разделающихся боеголовок и достаточно большой вес боевой части.Указывается, что данная ракета имеет определенные сходства с советской ракетой Р-27 выпускавшейся с конца 60х годов для атомных подводных лодок и способной нести ядерные боеголовки, хотя заявленные параметры новой иранской ракеты уступают советским разработкам 70-80х годов как в весе боевой части, так и в дальности полета.Радиус поражения безусловно "обрадовал" Эр-Рияд и Тель-Авив.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4752955.html