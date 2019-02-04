Весь мир услышал, затаив дыханье, гром русской фразы «Это вам за пацанов!» Памяти лётчика Романа Филиппова (ВИДЕО)

3 февраля 2019 г исполнился год с момента героического подвига гвардии майора ВКС России Романа Филипова, принявшего неравный бой и павшего в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб. Лётчик сбитого штурмовика Су-25 был ранен и окружён боевиками, обступившими лежащего военного, который подорвал гранату, пытаясь унести с собой как можно больше врагов.

«Этой памятной дате, овеянной горечью утраты и величием русского духа, было посвящено множество произведений. Мне хотелось бы внести и свою посильную лепту в освещение и увековечивание имени Героя, ибо память священна.

Сейчас большие силы направлены на забвение великих подвигов прошлого. Задача нашего и всех последующих поколений — НЕ ЗАБЫВАТЬ!!!

Стихи и проза, которые прочитают люди, а возможно и целые поколения, это один из способов борьбы со всякого рода любителями переписать историю!»

Это вам за пацанов!!! Памяти летчика Романа Филиппова

Удар… Огонь… Работа катапульты…

Вокруг небесная густая тишина…

Лишь воздух рядом вспарывают пули,

Ведь там внизу, который год идет война.

Над головою крылья парашюта,

За горизонтом дом — Святая Русь,

А подо мной Идлиб и до земли минута.

В минуту эту Богу помолюсь.

Что попросить у Бога в те мгновенья?

Чтоб не оставил, чтобы укрепил

И чтобы дома маленькую дочку

Своим крылом от всех невзгод укрыл.

Отсюда сверху видно «бармалеев»,

Что как гиены в круг меня берут

И вижу, как кроваво пламенея,

Подбитый Грач теряет высоту.

Один момент и принято решенье!

Учили деды, что не к чести отступать!

Так пусть увидят крысы и шакалы

Как русские умеют умирать!

Земля сирийская покрыта валунами

И сердце гонит в кровь адреналин.

Сейчас и здесь, за этими камнями

Мой Брест! Мой Сталинград! И мой Берлин!

Дракон кровавый — гадина Ан-Нусра*,

На этом поле мы сошлись сейчас с тобой.

Народ сирийский своим детям в сказках

Через века расскажет этот бой.

Как полетели мои пули-стрелы…

Как ткнулся рылом в землю бородач…

Укрывшись, я ищу врага прицелом

И мщу им за тебя, мой верный Грач.

Задело и заклинила обойма,

Гранату ближе пододвинул я.

Вдруг чувствую как за моей спиною

Стоят они и смотрят на меня…

Марат Ахметшин, Саня Прохоренко,

Олег-коллега, Хабибуллин Раф…

Как исполин, плечо к плечу с парнями,

Стою я насмерть, чтобы жить в веках!

В душе бушует яростное пламя,

В руке граната — ближе, черти, я готов!

Весь мир услышал, затаив дыханье,

Гром русской фразы «Это вам за пацанов!»

Поэт Макаркин Сергей Николаевич

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.