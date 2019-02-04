В ситуации с Венесуэлой мы не можем стоять в стороне

В очередном видеоблоге, записанном совместно с РИА ФАН, мы обсудили важнейшие новости текущего периода.

Хронометраж:

00:00:08 – О влиянии ситуации в Венесуэле на Россию;

00:14:10 – ПАСЕ продолжает ругать Россию – что делать?;

00:18:53 – Президентский спектакль на Украине;

Скачать аудио

Видео ВК

P.S. Краткая текстовая версия блога:

https://riafan.ru/1145884-nikolai-starikov-v-situacii-s-venesueloi-my-ne-mozhem-stoyat-v-storone-fan-tv

Что значит сложившаяся ситуация в Венесуэле для России?

Для России, как принято говорить, это очередной вызов. На самом деле США, которые стоят за переворотом в Венесуэле, борются там не с Россией, они отстаивают свои интересы. Конечно, мы не можем стоять в стороне. Первая причина — потеря лица. Если какое-то государство с нами содействует, а мы бросаем его на произвол судьбы, кто после этого с нами будет сотрудничать. В войну вступать ненужно, но оказать помощь советниками, охраной, какими-то ещё ресурсами. Здесь борьба психологическая и точечная. Надо удержать армию под контролем, надо надавить на тех, кто может дрогнуть, на тех, кто уже дрогнул. За кулисами идет очень серьезная борьба. Поэтому американцы, расшатывая ситуацию в Венесуэле, создают проблему очень многим мировым игрокам. До тех пор, пока для них революции в других странах — это картинка для телевизора, они будут их организовывать.

ФАН-ТВ Global Look Press / Alberto Sibaja / ZUMAPRESS.com

ПАСЕ оценила долг России по взносам в 60 млн евро. Почему в Ассамблее продолжают вспоминать о нашей делегации, которая теперь уже не имеет право голоса?

Это же Запад. Здесь все про деньги, поэтому, да, мы не даем вам выступать, да, мы вас ругаем, да, мы устраиваем провокации, но деньги-то вы нам платите. Мы должны выйти из состава ПАСЕ. Что нам там делать? Совет Европы — организация, не имеющая никакой власти. Их резолюции не имеют никакого воплощения в политическом или юридическом поле. И все резолюции против нас. Что мы хватаемся за название «Совет Европы»? Это география, мы в Европе половиной, другой половиной в Азии. Эта организация прислала российским парламентариям бумагу о том, что в следующей российской делегации должны быть представители шести полов. Какую общую программу по защите кого бы то ни было, мы можем после этого с ними воплощать? Мы должны наоборот отдельно, мы должны показывать альтернативу. Вот у вас там 66 полов, а у нас два. И поэтому все нормальные, кто ещё способен прочитать Библию, Коран и другие священные книги, пожалуйста, к нам. Поэтому я — за выход из Совета Европы и не вижу здесь никаких проблем.

ФАН-ТВ flickr.com / Council of Europe Parliamentary Assembly Follow

Как вы считаете, каков расклад сил в предвыборной гонке на Украине? И как вы думаете, России не надо признавать эти выборы?

Выборы на Украине для России — это важно, именно поэтому мы не должны признавать их итоги. Мы признали тот режим, который неконституционно пришел к власти в Киеве. И это привело к печальным последствиям. Провокации, источник постоянных конфликтов и напряженности, военное положение, введенное против нас, обвинение нас в агрессии. Сейчас на Украине разыгрывается большой президентский спектакль. Первое, никаких пророссийских кандидатов там, в принципе, быть не может. Если есть здравомыслящий проукраинский кандидат, то у него нет никаких шансов на победу. Нам какая разница кто победит? Если любой из победивших будет точно также под Вашингтоном, будет продолжать войну, называть Россию государством-агрессором. Этот проамериканский бардак нас вообще не интересует. Нас интересует окончание войны на Донбассе.