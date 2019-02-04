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Страны ЕС признали американскую марионетку

19:45. 4 февраля 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:


Целая группа стран ЕС сегодня признала назначенного из Вашингтона Гуайдо "законным президентом Венесуэлы" на основании того факта, что Мадуро проигнорировал европейским ультиматум с требованием провести "новые демократические выборы в течение 8 дней".
Мадуро сразу после объявления ультиматума объявил, что он не поддастся внешнему давлению и будет защищать Венесуэлу от американского империализма. Поэтому позиция ЕС была преодпределена и в Брюсселе об этом знали. Но первоначальный план поломали итальянские фрондеры, которые заблокировали принятие законопроекта, который должен был принять единогласно и выражать консолидированную позицию ЕС с непризнанием Мадуро. В результате итальянских действий, Брюссель был вынужден дать отмашку на серию единоличных признаний со стороны членов ЕС.
В итоге ЕС умудрился одновременно продемонстрировать как свою зависимость от Вашингтона, так как и внутренний разброд внутри ЕС. Могерини была вынуждена публично объясняться, что мол ЕС уже ранее не признавал выборы на которых победил Мадуро и вообще, это не дело ЕС признавать или не признавать лидеров других стран, хотя до демарша итальянцев, обсуждали именно этот сценарий, ввиду чего приходится делать хорошую мину при плохой игре. Италии это безусловно припомнят.



Мадуро надо хотя бы для прикола признать независимую Каталонию и Шотландию.

В Венесуэле чависты заявили, что готовы с оружием в руках защитать Венесуэлу от иностранной интервенции и власть американским марионеткам не сдадут.
Продолжается усиление контингентов венесуэльской армии на границе с Колумбией. Со стороны Колумбии также наблюдается повышенная военная активность связанная с американским военным присутствием.
Белый Дом и американские СМИ продолжают транслировать военные угрозы в адрес Венесуэлы, пытаясь блокировать реализацию силовых вариантов на разгром переворота, который откровенно напрашивается.
В случае, если США таки развяжут в Венесуэле гражданскую войну, часть ответственности за это безусловно будет на ЕС.










Почему я единственный автократ, который ему не нравится?



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4753604.html

Метки: венесуэла, ес, империализм, карикатуры, мадуро, США, южная америка, юмор
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