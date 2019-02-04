Россия в 1920

В.И. Ленин беседует с Л.Д. Троцким и Л.Б. Каменевым после выступления перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая.В.И. Ленин беседует с Л.Д. Троцким и Л.Б. Каменевым после выступления перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 маяВ.И. Ленин выступает с речью перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 маяВ.И. Ленин слушает выступление Л.Б. Каменева перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая1В.И. Ленин слушает выступление Л.Д. Троцкого перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая.В.И. Ленин слушает выступление Л.Д. Троцкого перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 маяДелегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого (Таврический дворец). 19 июляОтправка мобилизованных коммунистов на польский фронт. МайРепетиция мистерии «Два мира» («К мировой коммуне») в честь II конгресса Коминтерна на стрелке Васильевского острова. Июнь – июльСтуденты рабоче-крестьянского университета им. Зиновьева готовы к бою за свое право учитьсяСубботник в казармах. Трудармейцы за очисткой от мусора домов и казармТеатрализованное представление о III Интернационале в день 1 мая.II-ой конгресс Коминтерна. Паровоз делегатского поезда. 19 июляБольшевистские парламентёры во время польско-советской войны

Источник: https://humus.livejournal.com/6448867.html