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Россия в 1920

22:09. 4 февраля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:



В.И. Ленин беседует с Л.Д. Троцким и Л.Б. Каменевым после выступления перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая.


В.И. Ленин беседует с Л.Д. Троцким и Л.Б. Каменевым после выступления перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая


В.И. Ленин выступает с речью перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая


В.И. Ленин слушает выступление Л.Б. Каменева перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая


1В.И. Ленин слушает выступление Л.Д. Троцкого перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая.


В.И. Ленин слушает выступление Л.Д. Троцкого перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая


Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого (Таврический дворец). 19 июля


Отправка мобилизованных коммунистов на польский фронт. Май


Репетиция мистерии «Два мира» («К мировой коммуне») в честь II конгресса Коминтерна на стрелке Васильевского острова. Июнь – июль


Студенты рабоче-крестьянского университета им. Зиновьева готовы к бою за свое право учиться


Субботник в казармах. Трудармейцы за очисткой от мусора домов и казарм


Театрализованное представление о III Интернационале в день 1 мая.


II-ой конгресс Коминтерна. Паровоз делегатского поезда. 19 июля


Большевистские парламентёры во время польско-советской войны

Источник: https://humus.livejournal.com/6448867.html

Метки: история, Россия, фото
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