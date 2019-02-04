Россия в 1920
22:09. 4 февраля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В.И. Ленин беседует с Л.Д. Троцким и Л.Б. Каменевым после выступления перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая.
В.И. Ленин беседует с Л.Д. Троцким и Л.Б. Каменевым после выступления перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая
В.И. Ленин выступает с речью перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая
В.И. Ленин слушает выступление Л.Б. Каменева перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая
1В.И. Ленин слушает выступление Л.Д. Троцкого перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая.
В.И. Ленин слушает выступление Л.Д. Троцкого перед красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 5 мая
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