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Путин, выход из ДРСМД, арест Арашукова, воля Мадуро, куда бегут банки

22:08. 4 февраля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Пятнадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Прекращение действия ДРМСД;
- Арест Рауфа Арашукова;
- Николас Мадуро отверг ультиматум западных стран;
- Последствия BREXIT для европейской экономики;
- Нужно ли изучать альтернативные версии истории;
- Хорошие новости о России.

Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-vyhod-iz-drsmd-arest-arashukova-volya-maduro-kuda-begut-banki

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