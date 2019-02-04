Путин, выход из ДРСМД, арест Арашукова, воля Мадуро, куда бегут банки
Концептуальные итоги недели. Пятнадцатый выпуск
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Прекращение действия ДРМСД;
- Арест Рауфа Арашукова;
- Николас Мадуро отверг ультиматум западных стран;
- Последствия BREXIT для европейской экономики;
- Нужно ли изучать альтернативные версии истории;
- Хорошие новости о России.
Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва
Как решить проблемы, с которыми сталкивается общество в эпоху глобализации и высоких технологий? Как выбраться из жёстких тисков матрицы, определяющей рамки нашего бытия? Читайте в книгах:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Матрица ландшафта, Творческий коллектив проектирование будущего
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-vyhod-iz-drsmd-arest-arashukova-volya-maduro-kuda-begut-banki