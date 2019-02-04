Путин, выход из ДРСМД, арест Арашукова, воля Мадуро, куда бегут банки

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Пятнадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Прекращение действия ДРМСД;

- Арест Рауфа Арашукова;

- Николас Мадуро отверг ультиматум западных стран;

- Последствия BREXIT для европейской экономики;

- Нужно ли изучать альтернативные версии истории;

- Хорошие новости о России.



Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва



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