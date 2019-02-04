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Перевал Дятлова: факты и конспирология

22:07. 4 февраля 2019 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:

60 лет назад, 2 февраля 1959 года пoгибла группа туристов Игоря Дятлова. По горячим следам было проведено расследование, которое дало ответы на большинство вопросов об этой трагедии. Однако, конспирологи и СМИ по сей день не прекращают создавать новые, всё более невероятные версии причин происшедшего 60 лет назад. Кроме того, на теме перевала Дятлова предприимчивые господа зарабатывают неплохие деньги…
Что же на самом деле произошло в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года? На эту тему беседуют публицист Пётр Краснов и редактор LenRu Диана Романова.

Текстовая версия: http://samlib.ru/editors/b/baranow_p_…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sAgEzNSuF-k

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