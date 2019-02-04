Иван Ефремов под прицелом КГБ . Сбывшиеся пророчества забытого гения научной фантастики

Большая часть жителей нашей страны знает Ивана Ефремова как писателя-фантаста, но это лишь вершина айсберга. С его именем связано множество тайн и слухов, которые нераскрыты до сих пор. Вот только некоторые из них.

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Кем на самом деле был Ефремов? Почему он, лауреат Сталинской премии, вдруг попал под прицел КГБ? Что такого было в его книгах, что многие из них оказались под запретом? Правда ли, что КГБ считало его инопланетным агентом? Хотите узнать ответы на эти вопросы и еще много чего еще? Тогда обязательно досмотрите это видео до конца.

Нет ничего удивительного, что писатель-фантаст, Иван Ефремов был тесно связан с научной деятельностью. Среди его коллег было много ученых. Например, биохимик Айзек Азимов, изобретатель Артур Кларк, философ Станислав Лем, географ Жюль Верн. Ефремов же внес огромный вклад в науку как палеонтолог и геолог.

Поиск ископаемых свидетельств прошлого нашей планеты стал для него настоящей страстью. Ученый Ефремов стоит у истоков целого направления в палеонтологии, тафономии, науки о захоронении ископаемых форм в геологических пластах. Научные взгляды писателя во многом были революционными.

И остаются таковыми до сих пор. В главном труде своей жизни, «Тафономия и геологическая летопись» Ефремов покусился на святая святых, теорию Чарльза Дарвина, которые признает большая часть мирового научного сообщества. Изучая захоронения древних существ, исследователь пришел к выводу, что признанная всеми постепенная эволюция от рыб до человека не совсем корректна. Например, присутствие в самых старых отложениях только окаменелостей рыб вовсе не говорит о том, что жизни на суше в тот период не было вовсе.

Окаменевшие останки рыб были единственными только потому, что большинство континентальных отложений уничтожило последующая перекройка материков и изменение их контуров. А в слоях отложений, соответствующих разным историческим периодам нет-нет, да и находятся странные формы, обладающие более сложным строением. То есть, по мнению, Ефремова, существа разного уровня эволюционного развития вполне могли существовать одновременно.

Но несмотря на столь удивительные выводы, которые не признали даже его ближайшие коллеги, исследования Ивана Антоновича Ефремова в области геологии и палеонтологии имели огромное значение для развития этих научных дисциплин. Его научный вклад был даже отмечен Сталинской премией. Но все эти огромные заслуги перед научным миром и страной позже не помешали властям крепко взяться за Ефремова и его творческое наследие. 4 ноября 1972 года, через месяц после кончины писателя в его квартире специалисты КГБ устроили многочасовой обыск. Но, что искали, до сих пор не понятно. Запись в протоколе гласит, что причиной для обыска стало наличие «идеологически вредной литературы».

А вынесли вот, что: старые фотографии Ефремова и его друзей, письма, квитанции, образцы минералов, разборную трость, «металлическую палицу из цветного металла», книгу про Африку, «различные химические препараты в пузырьках и баночках». Всего 41 предмет. Странный набор, не правда ли. После обыска был приостановлен выпуск 5-томника сочинений писателя, а его научные исследования нигде не фигурировали еще несколько лет. Чем же так насолил властям Ефремов, что разделаться с ним пытались даже после смерти? Все просто. Ефремов, несмотря на свою активность, оставался темной лошадкой для власти. Версии ходили разные.

По одной из них, Ефремова во время его экспедиции в Монголию подменили на английского разведчика. По другой, это сделали гораздо раньше. Еще одна необычная версия, что Ефремов, как многие писатели-фантасты – агент какой-то внеземной цивилизации.

В 60-70 годах 20 века такое было обычным делом. Например, в США в этот период и в контрразведке, и в армии существовали подразделения, занимающиеся непосредственно зелеными человечками. Один из братьев Стругацких, Аркадий, говорил, что они с братом получали много писем про инопланетных шпионов. По его мнению, странный обыск после смерти писателя, непонятный набор изъятых предметов, как раз и свидетельствует о том, что искали что-то необычное, возможно, инопланетное средство связи. Конечно, никаких прямых доказательств так и не нашли, и не могли найти, но версия «Ефремов-пришелец» еще долго витала в воздухе. Еще одной причиной напряжения и беспокойства вокруг фигуры Ивана Ефремова было то, что он доносил до людей информацию, которую не знали и не могли знать его современники.