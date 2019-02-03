Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 276 “Императив военного времени”

...выпуск аналитической программы "Бэкграунд"………….Ю.СеливановПоказать/Скрыть описание Очередной выпуск аналитической программы «Бэкграунд... кризис, экологический императив. Те угрозы,...говорить. ЮрийСеливанов, аналитическая программа «Бэкграунд» из...
...Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». На минувшей не деле.... А следовательно возникает императив их безусловного свержения. ...и вычеркивать. Де – юре, потому что де-факто... Капиталистический производитель заинтересован выпускать товар со строго фиксированным...
...описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». Чем ближе выборы, тем...страшную осень и одессит Юрий Леонтьевич Ойберман. Во ...изобретателей. О том чтобы выпускать свои уникальные приборы, ...модой – это был железный императив жизни, альтернативы которому фактически...