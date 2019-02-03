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Военная приемка. Радиолокационный спецназ

13:47. 3 февраля 2019 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал:

Что делать, если на атомную станцию будет запущена крылатая ракета, или дрон со взрывчаткой террористы направят на футбольный стадион? Для отражения подобных атак нужно иметь способность заранее обнаруживать надвигающуюся угрозу. Эту сложнейшую задачу решают радиолокационные станции, о которых и расскажет в этот раз «Военная приемка», это РЛС «Подлет-М», «Каста» и «Гамма». Главная их особенность –мобильность. В любой момент они могут сами доехать до объекта, нуждающегося в особой защите, и встать на охрану воздушного пространства над ним. Не только дроны и крылатые ракеты – «Подлет-М», «Каста» и «Гамма» видят все, что происходит в небе в радиусе сотен километров. Подобных по возможностям станции в мире просто нет. Именно поэтому наша армия активно использует их в самых важных ситуациях: на чемпионате мира по футболу, на атомных станциях, на границе, и, конечно же, в Сирии.

В этом выпуске «Военная приемка» отправится на закрытый полигон, где все три станции проходят государственные испытания, и побывают на производстве, где идет сборка этих уникальных машин, которые уже прозвали радиолокационным спецназом ПВО.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X-WzV66HvR0

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