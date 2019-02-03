Василий Иванович Агапкин
19:39. 3 февраля 2019 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Вот он ГИМН истинных русских родолюбов!!! Люди в зале слушали стоя… это ли не признание того,что с-ПОДВИГ-ает! Этот марш будет вечно жить, как и память о его авторе с нелёгкой судьбой…Душа трепещет,когда слушаю этот марш…особенно с современным текстом…
Дина Гарипова не та певица…ей,с её голосом , только колыбельные петь…