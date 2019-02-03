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Василий Иванович Агапкин

19:39. 3 февраля 2019 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8248738.html

Метки: день рождения, музыкант
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Один комментарий»

  • 10688 5715
    Lada 3 февраля 2019 в 20:13 Ссылка Пометить
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    Вот он ГИМН истинных русских родолюбов!!! Люди в зале слушали стоя… это ли не признание того,что с-ПОДВИГ-ает! Этот марш будет вечно жить, как и память о его авторе с нелёгкой судьбой…Душа трепещет,когда слушаю этот марш…особенно с современным текстом…
    Дина Гарипова не та певица…ей,с её голосом , только колыбельные петь…

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