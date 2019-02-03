Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2019

Как ранее сообщала «Русская Весна», бойцы Народной милиции ДНР 23 января взяли в плен украинского десантника.

Командование 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ 2 февраля подтвердило факт нахождения их военного в плену.

«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко — военнослужащий нашей воинской части», — говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Также оккупанты традиционно заявили, что все сказанное Гриненко на камеру «является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в «Донецких подвалах».

«Достоверно известно, что на военнослужащего осуществляется колоссальное психологическое давление. Используются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой», — заявили в ВСУ.

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