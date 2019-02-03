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Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2019

12:14. 3 февраля 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Спецпроект «Служу Республике». 03.02.2019

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РПГ, миномёты, БТР: Украина обстреливает Донбасс и сообщает о потерях

РПГ, миномёты, БТР: Украина обстреливает Донбасс и сообщает о потерях | Русская весна

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило — 17 раз.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

на горловском направлении — РПГ/СПГ — 1 раз (5 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 1 раз; стрелковое оружие — 1 раз;

на донецком направлении — минометы 120 мм — 1 раз (2 мины); минометы 82 мм — 3 раза (17 мин); РПГ/СПГ — 3 раза (16 гранат); АГС — 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 4 раза; стрелковое оружие — 5 раз;

на мариупольском направлении — минометы 120 мм — 1 раз (5 мин); БТР/БМП — 1 раз (30 выстрелов); РПГ/СПГ — 2 раза (5 гранат); АГС — 2 раза (77 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 7 раз; стрелковое оружие — 9 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр), Старомихайловка, Набережное, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 186 единиц.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 55 единиц.

Начиная с 01:01 (мск) 29 декабря 2018 года, согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Украинские оккупанты заявили о двух раненых за минувшие сутки. Об этом сообщает штаб так называемой операции объединенных сил.

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Украинский десантник попал в плен: в ВСУ сделали заявление

Украинский десантник попал в плен: в ВСУ сделали заявление | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», бойцы Народной милиции ДНР 23 января взяли в плен украинского десантника.

Командование 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ 2 февраля подтвердило факт нахождения их военного в плену.

«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко — военнослужащий нашей воинской части», — говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Также оккупанты традиционно заявили, что все сказанное Гриненко на камеру «является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в «Донецких подвалах».

«Достоверно известно, что на военнослужащего осуществляется колоссальное психологическое давление. Используются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой», — заявили в ВСУ.

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