Румынская спецоперация против России провалилась

Источник: РИА НОВОСТИ

Американский план торпедирования «Северного потока — 2» с помощью Европейской комиссии выглядел отлично — по крайней мере, на уровне базовой идеи. А именно: если «Северный поток — 2» вывести из юрисдикции Германии под юрисдикцию Еврокомиссии и добиться принятия соответствующих ограничений на уровне законодательства Евросоюза, то можно уничтожить российский газопровод даже без применения санкций. И более того, сделать вид, что США тут ни при чем и это сами европейцы решили отказаться от тоталитарного российского газопровода.

Американцам лишь был нужен «агент», в самом прямом смысле этого слова — нужна была страна, которая внесет на рассмотрение Европарламента, а затем Европейского совета министров те изменения в законодательство Евросоюза, которые бы фактически запретили строительство «Северного потока — 2».

Решение было найдено: этим «агентом» выступила Румыния, которая как раз недавно получила шестимесячное председательство Совета Евросоюза. Именно румынской дипломатии выпала честь организовать эдакий административный блицкриг по протаскиванию через Европейский совет министров так называемой газовой директивы, которая фактически является административным «оружием возмездия», направленным против России. До этого председателем была Австрия, но так как одна из крупнейших австрийских компаний — государственный энергетический концерн OMV — является традиционным стратегическим партнером «Газпрома», никаких серьезных действий по продвижению газовой директивы она предпринимать не захотела. Однако Румыния — это же совсем другое дело, особенно когда румынские дипломаты чувствуют у себя за спиной твердую поддержку Вашингтона.

Нужно отметить, что в разных формах та самая — «антироссийская» — газовая директива Евросоюза уже обсуждалась и на концептуальном уровне против нее высказались многие страны ЕС. Однако на этот раз ожидался последний и решительный бой, связанный с тем, что администрации Трампа очень нужна знаковая победа на Россией, особенно в условиях приближающихся событий: украинских выборов и срока сдачи в эксплуатацию первой нитки «Северного потока — 2». Именно этими надеждами и напряженной обстановкой вокруг проекта газовой директивы объясняется появление в прессе (в том числе российской) заголовков вроде «Румыния поднимает ставки с помощью пересмотренной газовой директивы» и заявлений замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который подчеркивал, что «румынские предложения» учли все претензии противников директивы и теперь можно надеяться на прогресс в ее принятии.

Итак, ставки были подняты, документы отправлены, американские дипломаты в Германии вновь активизировали свои антироссийские выступления, а по европейскому инфополю начали ползти слухи о том, что американцы готовят «слив» в прессу какого-то страшного компромата на видного сторонника «Северного потока — 2» Герхарда Шрёдера. Стоит отдать должное нашим американским оппонентам: им удалось поднять эмоциональный накал вокруг газовой директивы и «Северного потока — 2» до небывалых высот.

Вот только результат оказался гораздо хуже ожиданий. Румынский блицкриг, несмотря на всю американскую поддержку, разбился о тевтонское упрямство немецкой дипломатии. Официальный ответ и комментарии Берлина по поводу нашумевшего «румынского проекта» выглядит как разгромная рецензия взыскательного ресторанного критика на крайне неудачный образец привокзального балканского фастфуда. Ключевая цитата: «Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений. Еврокомиссия не представила никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям энергетического союза». В переводе с дипломатического немецкого на разговорный русский — Еврокомиссии, которая, собственно, и поддержала «румынские предложения», указано:

— во-первых, Берлин обмануть не удастся и всем понятна «антигазпромовская» направленность документа,

— во-вторых, правительство Германии очень четко осознает свою прямую заинтересованность в российском трубопроводном газе и в том, чтобы Германия была главным газовым хабом Евросоюза.

Помимо Германии, возражения против проекта газовой директивы поступили от Нидерландов и Финляндии, причем обе страны резко протестуют против ключевого положения этого проекта, которое дает Еврокомиссии «право контролировать межгосударственные соглашения о транспортировке газа, формулировать основные требования к переговорам и блокировать эти переговоры». Если вырезать из директивы именно этот пункт, то она станет абсолютно бесполезной для блокирования «Северного потока — 2». То есть фактически Нидерланды и Финляндия выступили на стороне «Газпрома» в споре с Еврокомиссией и США.

Столь радикальный отпор со стороны Германии, Нидерландов и Финляндии, который радикально снижает шансы на принятие газовой директивы, а также новости о том, что первая нитка газопровода будет готова уже в ноябре, сильно подорвали моральный дух противников России в среде европейских политиков. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который, вероятно, заранее знал о готовящемся немецко-голландском демарше, с грустью констатировал: «Сохраним надежду, но давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых — Россия, является мировой державой, а другая — Германия, четвертая по величине экономика мира, решили построить газопровод».

Вроде бы констатация очевидных фактов не должна вызывать удивления, но когда их констатирует польский политик — это похоже на чудо. Причем показательно, что господин Моравецкий до такой степени травмирован столкновением с реальностью, что даже не верит во всемогущество Вашингтона, для которого остановка «Северного потока — 2» уже является делом чести. Конечно, польский премьер воспользовался случаем, чтобы обвинить сторонников газопровода в «эгоизме» из-за того, что Германия не хочет учитывать интересы Украины и Польши. Но есть основания полагать, что немецкие и голландские политики, а также владельцы крупнейших европейских энергетических компаний, которые участвуют в «Северном потоке — 2», смогут это пережить.

Теперь у наших американских оппонентов остался последний шанс на блокирование газопровода: введение санкций против компаний, которые физически укладывают трубы, покупают газ из России или участвуют в финансировании строительства. Именно санкциями угрожал посол США в Германии, любимец Трампа Ричард Гренелл. Министр экономики Германии Петер Альтмайер ответил на эти угрозы: «На нас не так уж легко произвести впечатление и запугать». Остается пожелать немецким партнерам «Газпрома» сохранить столь завидную решимость и дальше — и не прогибаться под требования Вашингтона.